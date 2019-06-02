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Brezilyalı futbolcu Neymar tecavüz iddialarını reddetti

02.06.2019 17:56 | Son Güncelleme

Paris St-Germain forveti Neymar, Fransa'nın başkenti Paris'te bir kadına tecavüz ettiği iddialarını reddetti. Neymar, Instagram hesabından ikiliye ait olduğunu söylediği Whatsapp mesajlarını paylaşarak, masum olduğunu savundu. Bu mesajlar arasında, kadının kendisine gönderdiğini belirttiği iç çamaşırlı fotoğrafları da yer aldı.

Brezilyalı futbolcu Neymar tecavüz iddialarını reddetti

Brezilyalı futbolcu Neymar, Fransa'nın başkenti Paris'te bir kadına tecavüz ettiği iddialarını reddetti.

Sao Paulo'daki polis kayıtlarına göre, olay Fransa'nın başkenti Paris'teki bir otelde gerçekleşti.

Paris St-Germain (PSG) takımının forveti Neymar, Instagram hesabından ikiliye ait olduğunu söylediği Whatsapp mesajlarını paylaşarak, masum olduğunu savundu.

Neymar, şu an Copa America mücadelesi için Brezilya ulusal takımı ile antrenmanlara katılıyor.

Suçlamalar neler?

Emniyet kayıtlarına göre, ismi belirtilmeyen kadın, Neymar ile Instagram üzerinden iletişim kurdu ve Paris'te buluşmalarını önerdi.

Neymar, kadına Brezilya'dan Paris'e gelmesi için bir uçak bileti aldı ve Paris'teki lüks bir otelde oda ayırttı.

Kadının ifadesine göre, Neymar'ın 15 Mayıs'ta otele vardığında "sarhoş olduğu açıktı."

İfadede, konuşmaların ve kucaklaşmaların ardından, "Bir noktada Neymar sinirlendi ve kurbanın karşı çıkmasına rağmen şiddet yoluyla cinsel birleşmede bulundu" denildi.

Kadın iki gün sonra Brezilya'ya döndü. Kadının "duygusal olarak sarsılmış olması ve başka bir ülkede gerçekleri bildirmekten korkması" nedeniyle Fransız polisine başvurmadığı ifade edildi.

Ne**y**mar suçlamalar hakkında ne diyor?

Neymar, suçlamalara Instagram üzerinden yayınladığı 7 dakikalık bir video ile yanıt verdi.

Videonun başında Portekizce, "Şantaj nedeniyle, hayatımı ve ailemi gözler önüne sermeye zorlanıyorum" ifadeleri yer aldı.

Videoda Portekizce konuşan futbolcu, "Çok üzgünüm ama bundan sonra bu kızla neler olup bittiğini gözler önüne sereceğim. Yaşananlar özeldi ama olağanüstü bir şey olmadığını kanıtlamak için kendimi açmak zorunda kaldım" dedi.

"O gün olanlar bir erkek ve bir kadın arasında, dört duvar arasında yaşanmış bir ilişkiydi, herhangi bir çift gibi. Ertesi gün hiçbir şey olmadı. Mesajlaşmaya devam ettik. Benden çocuğu için hatıra istedi."

27 yaşındaki futbolcu, vídeo sırasında ikili arasında gerçekleştiğini söylediği Whatsapp mesajlarını da paylaştı. Bu mesajlar arasında, kadının kendisine gönderdiğini belirttiği iç çamaşırlı fotoğrafları da yer aldı.

Neymar, "hiçbir şeyin olmadığını kanıtlamak için" bunları kamoyuyla paylaşmak zorunda kaldığını söyledi.

Neymar'ın babası ve menajeri Neymar dos Santos, suçlamaları reddetti. Brezilya'daki Band TV'ye yaptığı açıklamada, "Bunun bir tuzak olduğu aşikar" dedi.

Brezilyalı forvet Neymar, disiplin suçlarından ötürü milli takımın Copa America karşılaşmalarında kaptanlıktan men edilmişti.

Fransız futbol yetkilileri, Fransa Kupası finalinde PSG'nin Rennes'e yenilmesinin ardından bir taraftara vurduğu için Neymar'a geçen ay 3 maç ceza vermişti.

Neymar'ın soyunma odasındaki bir kavgada yer aldığı da öne sürülmüştü.

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