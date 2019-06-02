Brezilyalı futbolcu Neymar tecavüz iddialarını reddetti

Kadın iki gün sonra Brezilya'ya döndü. Kadının "duygusal olarak sarsılmış olması ve başka bir ülkede gerçekleri bildirmekten korkması" nedeniyle Fransız polisine başvurmadığı ifade edildi.

İfadede, konuşmaların ve kucaklaşmaların ardından, "Bir noktada Neymar sinirlendi ve kurbanın karşı çıkmasına rağmen şiddet yoluyla cinsel birleşmede bulundu" denildi.

Neymar, kadına Brezilya'dan Paris'e gelmesi için bir uçak bileti aldı ve Paris'teki lüks bir otelde oda ayırttı.

Emniyet kayıtlarına göre, ismi belirtilmeyen kadın, Neymar ile Instagram üzerinden iletişim kurdu ve Paris'te buluşmalarını önerdi.

Neymar, şu an Copa America mücadelesi için Brezilya ulusal takımı ile antrenmanlara katılıyor.

Ne**y**mar suçlamalar hakkında ne diyor?

Neymar, suçlamalara Instagram üzerinden yayınladığı 7 dakikalık bir video ile yanıt verdi.

Videonun başında Portekizce, "Şantaj nedeniyle, hayatımı ve ailemi gözler önüne sermeye zorlanıyorum" ifadeleri yer aldı.

Videoda Portekizce konuşan futbolcu, "Çok üzgünüm ama bundan sonra bu kızla neler olup bittiğini gözler önüne sereceğim. Yaşananlar özeldi ama olağanüstü bir şey olmadığını kanıtlamak için kendimi açmak zorunda kaldım" dedi.

"O gün olanlar bir erkek ve bir kadın arasında, dört duvar arasında yaşanmış bir ilişkiydi, herhangi bir çift gibi. Ertesi gün hiçbir şey olmadı. Mesajlaşmaya devam ettik. Benden çocuğu için hatıra istedi."

27 yaşındaki futbolcu, vídeo sırasında ikili arasında gerçekleştiğini söylediği Whatsapp mesajlarını da paylaştı. Bu mesajlar arasında, kadının kendisine gönderdiğini belirttiği iç çamaşırlı fotoğrafları da yer aldı.

Neymar, "hiçbir şeyin olmadığını kanıtlamak için" bunları kamoyuyla paylaşmak zorunda kaldığını söyledi.