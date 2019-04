Brezilyalı kadın, 113'üncü yaşını Kapadokya'da kutladı

NEVŞEHİR, (DHA) - BREZİLYA'nın Amazonas eyaletinin Manaus şehrinde yaşayan, 1906 doğumlu Cacılda Marılıa Do Nascımento, 113'üncü yaşını, yıllardır görmeyi arzuladığı Kapadokya'da kutladı.

Brezilyalı Cacılda Marılıa Do Nascımento, ülkesinden Türkiye'ye gelerek, ilk olarak İstanbul'u gezdi. Do Nascımento, daha sonra Kapadokya bölgesini görmek için Nevşehir'e geçti. Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, yaşlı kadını konakladığı otelde ziyaret edip, doğum günü sürprizi yaptı. Arı, üzerinde İngilizce 'Mutlu yıllar' yazan doğum günü pastası ile Nascımento'nun yeni yaşını kutladı. Başkan Arı, 113 yaşında olmasına rağmen doğum gününü kutlamak için Brezilyalı turistin Nevşehir'e geldiğini duyduğunda çok şaşırdığını ve ziyaret etmek istediğini belirterek, "Cacılda Marılıa Do Nascımento 1906 doğumlu. 113 yaşında ve sırf doğum gününü kutlamak için Nevşehir'e, bölgemize geldi. Dolayısıyla sırf doğum gününü kutlamak için şehrimize gelmesi nedeniyle biz de doğum gününü beraber kutlayalım istedik. Kendisini burada misafir etmekten dolayı mutluluk duyduk" dedi.

Nevşehir Belediye Başkanı Arı'nın bu sürprizi karşısında duygulanan Do Nascımento da Arı ise 113'üncü doğum gününü Nevşehir'de kutladığı için mutlu olduğunu söyledi.