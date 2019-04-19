HABER

Brezilyalı kadın, 113'üncü yaşını Kapadokya'da kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 16:14 | Son Güncelleme

BREZİLYA'nın Amazonas eyaletinin Manaus şehrinde yaşayan, 1906 doğumlu Cacılda Marılıa Do Nascımento, 113'üncü yaşını, yıllardır görmeyi arzuladığı Kapadokya'da kutladı.

Brezilyalı kadın, 113'üncü yaşını Kapadokya'da kutladı

NEVŞEHİR, (DHA) - BREZİLYA'nın Amazonas eyaletinin Manaus şehrinde yaşayan, 1906 doğumlu Cacılda Marılıa Do Nascımento, 113'üncü yaşını, yıllardır görmeyi arzuladığı Kapadokya'da kutladı.
Brezilyalı Cacılda Marılıa Do Nascımento, ülkesinden Türkiye'ye gelerek, ilk olarak İstanbul'u gezdi. Do Nascımento, daha sonra Kapadokya bölgesini görmek için Nevşehir'e geçti. Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, yaşlı kadını konakladığı otelde ziyaret edip, doğum günü sürprizi yaptı. Arı, üzerinde İngilizce 'Mutlu yıllar' yazan doğum günü pastası ile Nascımento'nun yeni yaşını kutladı. Başkan Arı, 113 yaşında olmasına rağmen doğum gününü kutlamak için Brezilyalı turistin Nevşehir'e geldiğini duyduğunda çok şaşırdığını ve ziyaret etmek istediğini belirterek, "Cacılda Marılıa Do Nascımento 1906 doğumlu. 113 yaşında ve sırf doğum gününü kutlamak için Nevşehir'e, bölgemize geldi. Dolayısıyla sırf doğum gününü kutlamak için şehrimize gelmesi nedeniyle biz de doğum gününü beraber kutlayalım istedik. Kendisini burada misafir etmekten dolayı mutluluk duyduk" dedi.
Nevşehir Belediye Başkanı Arı'nın bu sürprizi karşısında duygulanan Do Nascımento da Arı ise 113'üncü doğum gününü Nevşehir'de kutladığı için mutlu olduğunu söyledi.

FOTOĞRAFLI

Brezilyalı kadın, 113'üncü yaşını Kapadokya'da kutladıBrezilyalı kadın, 113'üncü yaşını Kapadokya'da kutladıBrezilyalı kadın, 113'üncü yaşını Kapadokya'da kutladıBrezilyalı kadın, 113'üncü yaşını Kapadokya'da kutladı

Yok böyle seyahat fotoğrafı! Selfie yerine bakın ne yaptıYok böyle seyahat fotoğrafı! Selfie yerine bakın ne yaptı
Ordu'da yönleri farklı mezarlar şaşırttıOrdu'da yönleri farklı mezarlar şaşırttı
Çorlu'daki tren kazasında ölenlerin yakınları, 'sessiz bekleyiş' eylemi başlattıÇorlu'daki tren kazasında ölenlerin yakınları, 'sessiz bekleyiş' eylemi başlattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı! Flaş görevlendirme

Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı! Flaş görevlendirme

Hak-İş Genel Başkanı Arslan: 5 bin 500 üye istifa ettirildi

Hak-İş Genel Başkanı Arslan: 5 bin 500 üye istifa ettirildi

Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini devretti

Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini devretti

Ünlü şarkıcı ateş püskürdü: Yalaka

Ünlü şarkıcı ateş püskürdü: Yalaka

Seçimi kaybeden iki aday bakan yardımcısı oldu!

Seçimi kaybeden iki aday bakan yardımcısı oldu!

Herkes bu talimatı konuşuyor! İmamoğlu'ndan ilk açıklama

Herkes bu talimatı konuşuyor! İmamoğlu'ndan ilk açıklama

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ekrem İmamoğlu mazbatasını alırken adliyede arbede!

Ekrem İmamoğlu mazbatasını alırken adliyede arbede!

Ters kelepçeyle gözaltına alınmıştı! Emniyet müdüründen ziyaret

Ters kelepçeyle gözaltına alınmıştı! Emniyet müdüründen ziyaret

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rabia Naz'ın ölümüyle ilgili son dakika gelişmesi

Rabia Naz'ın ölümüyle ilgili yeni gelişme

Ünlü fenomen sosyal medyada alay konusu oldu!

Ünlü fenomenin öyle görüntüleri ortaya çıktı ki...

CHP'den Soma'daki maden faciası sanığı Gürkan'ın tahliyesine tepki

CHP'den Can Gürkan'ın tahliyesine tepki

'Komşularım zehirledi' dedi, buzağısına otopsi istedi

'Komşularım zehirledi' dedi, buzağısına otopsi istedi

Bingöl’de PKK'nın 4 odalı sığınağı imha edildi

Bingöl’de PKK'nın 4 odalı sığınağı imha edildi

Komşularıyla kavga etti, pencereye çıkıp intihar etmeye çalıştı

Komşularıyla kavga etti, pencereye çıkıp intihar etmeye çalıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.