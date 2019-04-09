Brezilyalı kadına uyuşturucu ticaretinden hapis istemi

Adana Havalimanında yapılan aramada, çantasındaki 8 çift ayakkabının tabanına gizlenmiş 1 kilo 772 gram kokain ele geçirilen Brezilyalı kadın hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

Çantasındaki ayakkabılara zulalanmış kokain ele geçirilmesi üzerine geçen ay tutuklanan Brezilya uyruklu Francinete Maria Dos Santos Cristo ile ilgili soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısının Cristo ile ilgili "uyuşturucu ticareti" yapmak suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırladığı iddianame, Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, Brezilyalı Cristo'nun Katar'dan Adana'ya geldiği, durumundan şüphelenilmesi üzerine yanındaki çantada arama yapıldığı belirtildi.

Yapılan aramada spor ayakkabılarının taban kısımlarında 1 kilo 772 gram kokain bulunduğu aktarılan iddianamede, Cristo'nun savunmasına da yer verildi.

- Nişanlanmak için Adana'ya gelmiş

Cristo ifadesinde, ayakkabıların içinde uyuşturucu olduğunu bilmediğini iddia ederek "Nişanlanmak için Adana'ya geldim. Evleneceğim kişiyle beni tanıştıran kişi, ona verilmek üzere bir çanta verdi. Çantanın içinde ayakkabı olduğunu biliyordum. Uyuşturucu maddelerden haberim yoktu. Adana'daki şahsın adının Şeyk olduğunu biliyorum. Kendisiyle internetten görüşmüştüm. Çantayı buluştuğumda verecektim." ifadesini kullandı.

İddianamede, şüphelinin hayatın olağan akışına uygun bulunmayan savunması göz önüne alındığında kokain niteliğindeki uyuşturucu maddeyi yurt dışından getirerek üzerine atılı suçu işlediği kanaatine varıldığı kaydedildi.

