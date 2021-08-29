HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Brezilyalı kadına Yunan Büyükelçisi kocasını öldürülmesini azmettirmekten 31 yıl hapis

Brezilyalı kadına Yunan Büyükelçisi kocasını öldürülmesini azmettirmekten 31 yıl hapis

29.08.2021 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan'ın eski Brezilya Büyükelçisi eşinin öldürülmesini azmettirmekten suçlu bulunan Brezilyalı bir kadın 31 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Brezilyalı kadına Yunan Büyükelçisi kocasını öldürülmesini azmettirmekten 31 yıl hapis

Yunanistan'ın eski Brezilya Büyükelçisi eşinin öldürülmesini azmettirmekten suçlu bulunan Brezilyalı bir kadın 31 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

2016'da Büyükelçi Kiryakos Amiridis'in cesedi, Rio de Jenairo kentinde yanmış bir otomobilde bulunmuştu.

Amiridis'in eşi Françoise de Souza Oliveira, inzibat subayı Sergio Gomes ile evlilik dışı bir ilişki yaşıyordu.

Gomes daha sonra, sevgilisinin azmettirmesi üzerine büyükelçiyi öldürdüğünü itiraf etti ve 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Üç gün süren yargılamada yargıç, cinayeti "barbarca" diye tanımladı.

Gomes'in akrabası Eduardo Moreira Tedeschi di Melo da cinayetten beraat etti, ancak Amiridis'in cesedini saklamaktan bir yıl hapis cezası aldı.

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde 2001-2004 arası konsolosluk görevi yapan Amiridis, 2016'da ülkeye Büyükelçi olarak dönmüştü.

2004'te evlenen çiftin bir de kız çocukları var.

Amiridis, ölümünden önce başkent Brasil'den, eşi ve eşinin ailesiyle Noel tatilini geçirmek için Rio'nun kuzeyindeki Nova Iguacu kendine gitmişti.

Eşi önce polise kocasının kaybolduğunu bildirmiş, herhangi bir açıklama yapmadan kiralık bir araca binip, gittiğini söylemişti.

Büyükelçinin cesedinin bulunduğu yanmış araç ertesi gün, bir viyadükün altında tespit edilmişti.

Polis, çiftin yaşadığı dairedeki bir kanepede kan izleri buldu ve büyükelçinin cesedinin burada öldürüldükten sonra götürüldüğüne inanılıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tekne turunda denize giren kadına büyük şok! IsırıldıTekne turunda denize giren kadına büyük şok! Isırıldı
Ankara'da köpek katliamı! Yan yana dizilmiş halde bulundularAnkara'da köpek katliamı! Yan yana dizilmiş halde bulundular
ABD bu haberi konuşuyor! Çocuğunu tekme ve yumrukla kurtardıABD bu haberi konuşuyor! Çocuğunu tekme ve yumrukla kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hepsi aynı anda cinsel ilişkiye girdi!

Hepsi aynı anda cinsel ilişkiye girdi!

Neredeyse çıplak denize girdi! Plajda sevgilisinin...

Neredeyse çıplak denize girdi! Plajda sevgilisinin...

12 yaşında servet sahibi oldu

12 yaşında servet sahibi oldu

Kurşunların hedefi oldu! Kanlar içinde yere yığıldı

Kurşunların hedefi oldu! Kanlar içinde yere yığıldı

Kullanımı durdurulmuştu! Ölüm haberi geldi

Kullanımı durdurulmuştu! Ölüm haberi geldi

Panik yaratan gelişme! Şimdiye kadarki en yüksek rakam

Panik yaratan gelişme! Şimdiye kadarki en yüksek rakam

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Büyük acı! 3 gün içinde 3'ü de öldü

Büyük acı! 3 gün içinde 3'ü de öldü

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Apple'ın açığını bulmuştu, servet sahibi oluyor

Apple'ın açığını bulmuştu, servet sahibi oluyor

Bu haber hiç hoşunuza gitmeyecek! Yenileri geliyor

Bu haber hiç hoşunuza gitmeyecek! Yenileri geliyor

Erdoğan, Taliban'ın Türkiye'ye teklifini açıkladı

Erdoğan, Taliban'ın Türkiye'ye teklifini açıkladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.