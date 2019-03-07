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Brezilyalı kadının ayakabılarının tabanlarından kokain çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.03.2019 09:22 | Son Güncelleme

ADANA'ya valiz içindeki ayakkabıların tabanına gizlediği 1 kilo 770 gram kokoin ile havalimanında yakalanan Brezilyalı Maria Dossontos Cristo (41) tutuklandı.

Brezilyalı kadının ayakabılarının tabanlarından kokain çıktı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ADANA'ya valiz içindeki ayakkabıların tabanına gizlediği 1 kilo 770 gram kokoin ile havalimanında yakalanan Brezilyalı Maria Dossontos Cristo (41) tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana Havalimanı'nın dış hatlar bölümden ülkeye giriş yapan Brezilyalı Maria Dossontos Cristo'nun durumundan şüphelendi. Ekipler, Cristo'nun kontrol ettiği valizinin içinde ise, 8 çift değişik markalara ait ayakkabı buldu. Hassas burunlu narkotik köpeğiyle yapılan aramada ayakkabıların tabanlarına gizlenmiş paketler halinde 1 kilo 770 gram kokain bulundu. Brezilya'dan Adana'ya Katar üzerinden geldiği öğrenilen Cristo gözaltına alındı. Sorgulanan Cristo ise, "Uyuşturucuları Adana'ya getirmemi söylediler. Adıma buradaki otelde yer ayırtarak, benimle irtibat kuracaklarını belirttiler" dedi.
Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAF

Brezilyalı kadının ayakabılarının tabanlarından kokain çıktıBrezilyalı kadının ayakabılarının tabanlarından kokain çıktıBrezilyalı kadının ayakabılarının tabanlarından kokain çıktıBrezilyalı kadının ayakabılarının tabanlarından kokain çıktı

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