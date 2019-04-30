MAGAZİN

Brezilyalı model köpeklerini kurtarmak isterken hayatını kaybetti

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.04.2019 14:17 | Son Güncelleme

Brezilyalı model Caroline Bittencourt, Ilhabela Adası'nda çıkan fırtına nedeniyle tekneden okyanusa düşen yavru köpeklerini kurtarmak isterken hayatını kaybetti.

37 yaşındaki modeli kurtarmak için suya atlayan eşi Jorge Sestini ise saatler sonra kurtarıldı.

Caroline Bittencourt

Brezilyalı model Caroline Bittencourt, Ilhabela Adası açıklarında çıkan fırtına nedeniyle okyanusa düşen yavru köpeklerini kurtarmak isterken yaşamını yitirdi.
37 yaşındaki modelin cansız bedeni Sao Paulo'nun kuzey bölgesindeki Cigarras Plajı yakınlarında bulundu.
Eşini kurtarmak için denize atlayan Jorge Sestini ise yaklaşık üç saat sonra kurtarıldı.
Yetkililer, fırtınanın tekneyi döndürdüğünü ve yavruların bu sırada tekneden düştüğünü bildirdi.
Çiftin yakın arkadaşları Can Saad, "Caroline rüzgar nedeniyle suya düşen iki yavru köpeği kurtarmak için denize atladı. Teknede ondan başka sadece eşi ve yavru köpekleri vardı. Jorge, onu kurtarmak için suya atladı, ancak fırtına nedeniyle birbirlerinden ayrıldılar. Jorge, hayatta kalmak için üç saat boyunca sahile doğru yüzmek zorunda kaldı" dedi.
Caroline'ın 17 yaşındaki tek çocuğu Isabelle Bittencourt, Instagram hesabından başsağlığı ve destek mesajları için minnettar olduğunu belirtti.
Ocak ayında evlenen çift, 'güzel ada' anlamına gelen, Sao Paulo yakınlarındaki büyük bir ada olan Ilhabela'nın yakınında tekne yolculuğu yapıyordu.
Sao Paulo Moda Haftası'nda düzenli olarak podyuma çıkan model, Brezilyalı eski futbolcu Ronaldo ile Daniella Cicarelli'nin 2005 yılındaki düğünlerinden ayrılması istendiğinde manşetlere geçmişti.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Caroline Bittencourt oldu

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Ünlü isimlerden mazbata paylaşımları

Ünlü isimlerden mazbata paylaşımları

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Savcılığı koştu! 'Soğan olmuş 10 TL dediğim için...'

Savcılığı koştu! 'Soğan olmuş 10 TL dediğim için...'

Damat adayından itiraf geldi...

Damat adayından itiraf geldi...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Nihat Doğan'a hapis ve para cezası

Nihat Doğan'a hapis ve para cezası

Hatice'den Çağla Şıkel'e olay sözler! 'Bir zamanların tostçu Çağla'sı...'

Hatice'den Çağla Şıkel'e olay sözler! 'Bir zamanların tostçu Çağla'sı...'

Melis Buse Betkayan'ın estetikli hali şaşırttı

Kısmetse Olur Melis'in estetikli hali şaşkına çevirdi

Mahsun Kırmızıgül: Lavin'im 3 yaşına giriyor

'Beni hayata sen bağladın'

Yavuz Bingöl'e ait o villanın değeri 3 milyon 50 bin olarak belirlendi

İcradan satılık olan villanın değeri belli oldu!

Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık bugün evleniyor! Karakoldan nikah masasına

Evleniyor! Karakoldan nikah masasına

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.