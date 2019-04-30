Brezilyalı model köpeklerini kurtarmak isterken hayatını kaybetti

Çiftin yakın arkadaşları Can Saad, "Caroline rüzgar nedeniyle suya düşen iki yavru köpeği kurtarmak için denize atladı. Teknede ondan başka sadece eşi ve yavru köpekleri vardı. Jorge, onu kurtarmak için suya atladı, ancak fırtına nedeniyle birbirlerinden ayrıldılar. Jorge, hayatta kalmak için üç saat boyunca sahile doğru yüzmek zorunda kaldı" dedi.