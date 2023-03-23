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Brezilyalı modele İstanbul'da silahlı saldırı! Kargocu kılığa girip... Önce telefonuna o mesaj geldi 'Şaşkınım'

23.03.2023 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Kağıthane'de akılalmaz bir olay meydana geldi ve Brezilyalı model silahlı saldırıya uğradı. Kargo teslimatı yapma bahanesiyle WhatsApp üzerinde mesaj gönderip iletişim kuran şüpheli, iş yerinin önünde buluştuğu Brezilyalı model Diogo Da Silva Joaquım'a silahlı saldırıda bulundu. Model bacağından ve kolundan yaralanırken şüpheli ise kaçtı. Güvenlik kamerasına saldırı anları da yansırken olayla alakalı konuşan model, "Türkiye'de böyle bir şey yaşadığım için şaşkınım" ifadelerini kullandı.

Brezilyalı modele İstanbul'da silahlı saldırı! Kargocu kılığa girip... Önce telefonuna o mesaj geldi 'Şaşkınım'

Kağıthane'de Brezilyalı modele silahlı saldırı olayı dehşete düşürdü. 31 yaşındaki Brezilyalı Diego Da Silva Joaquım 3 sene önce İstanbul'a yerleşmişti. Burada modellik yapan Diogo, 15 Mart Çarşamba günü saat 16.45 sularında Kağıthane Sultan Selim Mahallesi'nde çalıştığı iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğradı. İşte akılalmaz olayın detayları...

ÖNCE TELEFONUNA BİR MESAJ GELDİ

Diogo Da Silva'ya whatsapp üzerinden yabancı bir numaradan 'kargonuz var' şeklinde mesaj geldi. Diogo Da Silva, evde olmadığını iş yerinde olduğunu belirtince numara üzerinden mesaj atan şüpheli, iş yerine kargosunu bırakabileceğini söyledi. Bunun üzerine Diogo Da Silva, iş yeri adresinin konumunu attı. Bir süre sonra adrese gelen şüpheli, Diogo Da Silva'yı kargosunu alması için dışarı çağırdı.

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DIŞARI ÇIKTIĞI ANDA KURŞUN YAĞMURUNA TUTULDU

Diogo dışarı çıktığı anda, kafasında kask olan şüpheli silahla art arda ateş etti. Diogo Da Silva, saldırıdan kaçmaya çalışsa da kurşunlardan ikisi bacağına, biri koluna isabet ederek yaralandı. Brezilyalı model hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneden taburcu olan Diogo, daha sonra karakola giderek şikayetçi oldu. Polis ekiplerinin şüpheliyi yakalamak için çalışmaları sürüyor.

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"TÜRKİYE'DE BÖYLE BİR ŞEY YAŞADIĞIM İÇİN ŞAŞKINIM"

Koltuk değnekleri ile evde yaşamını sürdüren Diego Da Silva, "Türkiye'de böyle bir şey yaşadığım için şaşkınım" dedi. Türkiye'yi çok sevdiğini belirten Diego Da Silva," Türk polisine ve adaletine güvenim tam. Şüphelinin kısa sürede yakalanacağına inanıyorum" diye konuştu.

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“DIOGO YAKLAŞTIĞI ANDA ŞÜPHELİ ATEŞ ETMEYE BAŞLIYOR"

Diogo Da Silva'nın arkadaşı Y.O. “Arkadaşım Diogo'ya olay günü sahte bir whatsapp üzerinden yurt dışı sahte bir telefon numarasından 'Kargonuz var' diye mesaj geliyor. Kendisine sürekli yurt dışından kargo geldiği için şüphelenmiyor. Mesaj atan kişi kargoyu teslim edeceğini söyleyerek evde olup olmadığını soruyor. Arkadaşım da evde olmadığını iş yerinde olduğunu söylüyor. O zaman da bir kargo şirketinin Fatih'teki şubesinin adresini atarak akşam saat 21.30'a kadar gelip alabilirsiniz diyor. Arkadaşım da iş için Levent'te olduğundan kargoyu adrese getirmesini istiyor. Şüpheli de Diogo'dan konum isteyip kargoyu Levent'te ki adrese getirebileceğini söylüyor. Diogo da konum atıyor ama şüpheli konuma yakın bir yerde olduğunu, tam konumu bulamadığını söyleyerek arkadaşımı yanına çağırıyor. Diogo da şüphelinin söylediği yere çıkıyor. Güvenlik kamera görüntüsünden göründüğü gibi Diogo yanına yaklaştığı anda direkt şüpheli ateş etmeye başlıyor. Başında motosiklet kaskı olduğunu söylüyor arkadaşım. İki kurşun sol kasığından girip çıkıyor, bir kurşun da sol koluna isabet ediyor. Hatta yoldan geçen bir vatandaş da yaralanmış orada ama onun hakkında tam bilgimiz yok." ifadelerini kullandı.

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"TÜRKİYE AŞIĞI, HUSUMETLİ OLDUĞU BİRİLERİ DE YOK"

Y.O. "Saldırıyı kimin gerçekleştirdiği hakkında bilgisi yok. Şüphelendiği birisi de yok. Kendisi Türkiye aşığı, burada husumetli olduğu birileri de yok. Aklına da kimse gelmiyor bu konuda. Polise giderek şikayetçi oldu. Avukatımız ile birlikte olayın takipçisi olacağız biz de. Bir an önce şüphelinin yakalanmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

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SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINDA

Brezilyalı modelin silahlı saldırıya uğradığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Diogo'nun sokağın başına geldiğinde şüphelinin bir anda ateş etmesi sonucu bacağından vurulduğu ve sekerek oradan kaçmaya çalıştığı görüntülere yansıdı. (DHA)

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