Brezilyalı savaş pilotu görevinden kovulunca OnlyFans’ta servet kazandı! Kazancı dudak uçuklattı

Eski Hava Kuvvetleri Teğmen Acassia Marina Jorge Diniz, hayatını tehlikeye atmadan hayatını kazanmaya karar vermeden önce 10 yılını orduda geçirdi. Yerel medya organları, Diniz'in üstlerinin OnlyFans hesabını keşfettikten ve üniformalı bir asker için uygunsuz bulduğundan sonra askeri görevinden kovulduğunu iddia etti. Genç kadın 7 Mayıs 2021'de Brezilya Hava Kuvvetleri'nden (FAB) istifa etti ve o zamandan beri ücretsiz yedek listesine alındığı bildirildi.

“BİNLERCE DOLAR KAZANIYORUM”

Caca Diniz sosyal medya adıyla paylaşımlar yapan fenomen isim OnlyFans hesabından seksi fotoğraflarını yayınlayarak bunları aboneleri için satıyor. Abonelerinin sıkı takipte olduğu için aylık olarak fotoğraf satışlarından binlerce dolar elde ettiğini söyledi. Kendisini sosyal medyada dijital içerik üreticisi olarak tanımlayan Diniz aynı zaman spor danışmanlığı hizmeti de veriyor. Brezilya’nın kuzeyindeki Para eyaletindeki spor kursları veriyor.



