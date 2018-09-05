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Brezilyalı savcılardan devlet başkanı adayına engel talebi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 20:32 | Son Güncelleme

Brezilyalı savcılardan devlet başkanı adayına engel talebi

RIO DE JANEIRO (AA) - Brezilya'da savcılar, ekim ayında yapılacak devlet başkanlığı seçiminde yarışmaya hazırlanan Geraldo Alckmin'in adaylığının engellenmesini talep etti.

Sao Paulo eyalet savcıları, 2014'teki valilik seçimlerinde yaklaşık 2,5 milyon dolar tutarında yasa dışı bağış kabul ettiği ileri sürülen eski Sao Paulo Valisi Geraldo Alckmin hakkındaki suçlamaların dikkate alınması gerektiğini belirterek, mahkemeden devlet başkanı adayının siyasi haklarını askıya almasını istedi.

Savcılar, Brezilya Sosyal Demokrat Partisi (PSBD) adayı Alckmin'den aldığı iddia edilen bağış tutarında devlete ödeme yapmasını istiyor.

Hakkındaki iddiaları reddeden Alckmin'in avukatları, müvekkilleri hakkında seçimden kısa süre önce yapılan suçlamaları "saçmalık" şeklinde nitelendirdi.

Brezilya'da cezaevinde bulunan ve ekim ayındaki devlet başkanı seçimi için aday gösterilen eski Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Yüksek Seçim Mahkemesi tarafından seçime katılmaktan men edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
brezilya Geraldo Alckmin

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