HABER

Brezilyalı turistlere takside gasp dehşeti

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2018 16:46 | Son Güncelleme

BEYOĞLU'nda gasp edilen turistlerden biri taksiden atıldı.

Brezilyalı turistlere takside gasp dehşeti

Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)-BEYOĞLU'nda gasp edilen turistlerden biri taksiden atıldı.
Olay geçen hafta meydana geldi. Brezilyalı İgor Mateus Avila Pires (31) eşi Marcia Godoi Linhares De Souza (34) ile saat 02.00 sıralarında Taksim Meydanı'ndan bir taksiye bindi. Karaköy'de bulunan otele gitmek istediklerini söyleyen çift, taksi şoförüne otelin ismini ve adresini verdi. İddiaya göre taksici turistleri biraz dolaştırdıktan bir arkadaşını da değişim yapacağı şoför olduğunu söyleyerek araca aldı. Taksici, daha sonra turistleri Karaköy'de bir otelin önünde indirmek istedi. Brezilyalı çift kaldıkları otelin burası olmadığını söyleyince aralarında tartışma çıktı. Marcia Godoi Linhares De Souza taksiden indi, kocası İgor Mateus Avila Pires ise Taksim Meydanı'ndan Karaköy'e 50 lira yazan ücreti taksiciye verdi.

TAKSİDEN AŞAĞIYA ATILDI
Taksici bu paranın yetersiz olduğunu söyleyerek turist ile tartıştı. Bu sırada sürücü gaza bastı. Parası ve cüzdanı alınan Brezilyalı turist İgor Mateus Avila Pires, hareket halindeki araçtan aşağıya attı. Turistin ölümden döndüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Brezilyalı İgor Mateus Avila Pires'in taksiden atılması, eşi Marcia Godoi Linhares De Souza'nın koşarak kocasının yanına gelmesi, taksinin hiç durmadan yoluna devam etmesi ve olayı gören çevredekilerin yardıma koşması yer aldı.

TAKSİCİ TUTUKLANDI
Turistlerin şikayeti sonrası harekete geçen polis ekipleri taksiciyi gözaltına aldı. Polis merkezindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen taksici tutuklanarak cezaevine gönderildi. Araçtaki diğer kişi ise ifadesinin ardından serbest kaldı.

(FOTOĞRAF)

(Özel)Brezilyalı turistlere takside gasp dehşeti(Özel)Brezilyalı turistlere takside gasp dehşeti(Özel)Brezilyalı turistlere takside gasp dehşeti(Özel)Brezilyalı turistlere takside gasp dehşeti

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
Termik santraldeki iş kazasında ölen işçi toprağa verildiTermik santraldeki iş kazasında ölen işçi toprağa verildi
12 ton 996 kilo uyuşturucu fabrika kazanında imha edildi12 ton 996 kilo uyuşturucu fabrika kazanında imha edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bircan Bali'den büyük iddia! Meğer Murat Cemcir Ahmet Kural'ı...

Bircan Bali'den büyük iddia! Meğer Murat Cemcir Ahmet Kural'ı...

Devlet Bahçeli'den sert çıkış: Sabrımızı zorluyor

Devlet Bahçeli'den sert çıkış: Sabrımızı zorluyor

Sibel Kekilli: Çok acı çektim, artık konuşmalıyım!

Sibel Kekilli: Çok acı çektim, artık konuşmalıyım!

Meral Akşener'den gündem yaratacak iddia: AK Parti sosyal yardımları kesecek

Meral Akşener'den gündem yaratacak iddia: AK Parti sosyal yardımları kesecek

Fatih Portakal'dan canlı yayında şok itiraf!

Fatih Portakal'dan canlı yayında şok itiraf!

'Cinlerle yaşıyorum' dedi görüntüleri gönderdi: Beni kendi amaçları için köle yaptı

'Cinlerle yaşıyorum' dedi görüntüleri gönderdi: Beni kendi amaçları için köle yaptı

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Yeni kurulan üniversitelere kadro

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Yeni kurulan üniversitelere kadro

Kaçak uzman çavuş paniği! Her yerde aranıyor

Kaçak uzman çavuş paniği! Her yerde aranıyor

Çanakkale’nin Çan İlçesindeki termik santralde patlama: Ölü ve yaralı var

Çanakkale’nin Çan İlçesindeki termik santralde patlama: Ölü ve yaralı var

Bedelli askerlik çıktı ama tartışmalar bitmiyor! Yine gündemde

Bedelli askerlik çıktı ama tartışmalar bitmiyor! Yine gündemde

2. Abdülhamid'in torunundan dolar tavsiyesi! Sosyal medyadan paylaştı, yorum yağdı

2. Abdülhamid'in torunundan dolar tavsiyesi! Sosyal medyadan paylaştı, yorum yağdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya Büyükşehir Belediyesi otobüs şoförünün gaziye saygısızlığını affetmedi

Antalya Büyükşehir Belediyesi otobüs şoförünün gaziye saygısızlığını affetmedi

Brezilyalı turistlere takside gasp dehşeti

Brezilyalı turistlere takside gasp dehşeti

Esad dünyasını kararttı! Tek umudu Türkiye

Esad dünyasını kararttı! Tek umudu Türkiye

Kartal'da gecekonduda yangın! Şoka girdi

Kartal'da gecekonduda yangın! Şoka girdi

FETÖ sanığı kadın hapis cezası alınca kocasına dönüp 'yaktın başımı' dedi

FETÖ sanığı kadın hapis cezası alınca kocasına dönüp 'yaktın başımı' dedi

Cemal Kaşıkçı cinayetinde 5. hafta geride kaldı! İşte tüm yaşananlar

Cemal Kaşıkçı cinayetinde 5. hafta geride kaldı! İşte tüm yaşananlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.