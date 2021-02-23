HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Brezilya’nın Acre eyaletinde selden 100 bin kişi etkilendi

Brezilya’nın Acre eyaletinde selden 100 bin kişi etkilendi

23.02.2021 10:19 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilya’nın Acre eyaletinde etkili olan şiddetli yağışın ardından yaşanan sel baskınlarından 100 bin kişi etkilendi.

Brezilya’nın Acre eyaletinde etkili olan şiddetli yağışın ardından yaşanan sel baskınlarından 100 bin kişi etkilendi. Korona virüs salgını, dang humması ve sınırında bulunduğu Peru’dan mülteci akınları ile mücadele eden Acre eyaletinde acil durum ilan edildi.
Brezilya’nın Acre eyaleti şiddetli yağışın ardından yaşanan sel felaketi ile mücadele ediyor. Sel felaketinin yanı sıra korona virüs salgını, dang humması ve sınırında bulunduğu Peru’dan mülteci akınları ile de mücadele eden Acre eyaletinde Vali Gladson Cameli, eyaletteki 10 şehirde nehirlerin taşması nedeniyle yerel acil durum etti. Daha sonra eyaletin başkenti Rio Branco’nun yanı sıra Cruzeiro do Sul, Feijo, Jordao, Mancio Lima, Porto Walter, Rodrigues Alves, Santa, Rosa do Purus, Sena Madureira ve Tarauaca’da genel acil durum ilan edildi. Sel felaketinden en 100 bin kişinin etkilendiği açıklandı.

Acre sadece sel ile mücadele etmiyor
Acre eyaleti yalnızca korona virüs salgını ile mücadele etmiyor. Hastanelerdeki doluluk nedeniyle COVID-19 bağlı can kayıplarında büyük bir artış var. Korona virüs salgının yanı sıra dang humması da eyaletin mücadele ettiği bir diğer kriz. Yetkililer tarafından, Rio Branco’daki dang humması vaka sayısında artış görüldüğü ve 8 bin 600 şüpheli vakanın olduğu aktarıldı.
Öte yandan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, yarın eyaleti ziyaret etme kararı aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Kalbimle yönetiliyorum, kafamla değil' 'Kalbimle yönetiliyorum, kafamla değil'
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar!Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar!
Şükür duası nasıl yapılır?Şükür duası nasıl yapılır?

En Çok Okunan Haberler

Kanada, Çin'in Uygur Türklerine olan uygulamalarını 'soykırım' olarak tanıdı

Kanada, Çin'in Uygur Türklerine olan uygulamalarını 'soykırım' olarak tanıdı

İğrenç olay! Karşı apartmandaki kadınlara bakarak mastürbasyon yaptı

İğrenç olay! Karşı apartmandaki kadınlara bakarak mastürbasyon yaptı

Şeyma Subaşı aşkını dövme yaptırdı! Sosyal medyadan paylaştı

Şeyma Subaşı aşkını dövme yaptırdı! Sosyal medyadan paylaştı

Çukur'a damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı

Çukur'a damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı

Dikkat: Kar yağışı o illere geri dönüyor

Dikkat: Kar yağışı o illere geri dönüyor

Kısıtlama cezası yiyecekti, gerçek sonradan ortaya çıktı

Kısıtlama cezası yiyecekti, gerçek sonradan ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Banka müdürünün, başına silah dayadığı kadın konuştu

Banka müdürünün, başına silah dayadığı kadın konuştu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bakan Selçuk'tan yüz yüze sınavlarla ilgili önemli açıklama

Bakan Selçuk'tan yüz yüze sınavlarla ilgili önemli açıklama

Sanatçısından iş adamına hepsi bu işi yapıyor

Sanatçısından iş adamına hepsi bu işi yapıyor

Böylesi sadece filmlerde olmuyormuş

Böylesi sadece filmlerde olmuyormuş

Diğer Haberler

Son Dakika: İzmir'de deprem (AFAD-Kandilli son depremler)

İzmir'de korkutan deprem

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'AK Parti yönetimi ve kabinede değişikliğe gidiyor' iddiası

Flaş iddia: Kabine değişiyor

Ordu Valisi Sonel 'Yüzde 80' diyerek açıkladı: Vakaların kaynağı hane ve iş yeri temaslı

Normalleşme beklenirken Vali açıkladı: Önlemler artacak

Doğan Cüceoğlu’nun ailesinden vatandaşlara uyarı: İtibar etmeyin

Doğan Cüceoğlu’nun ailesi böyle duyurdu: Üzülerek öğrendik

Son seçim anketi! Partilerin oy oranları dikkat çekti, 4 parti baraj altı kaldı

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar!

12,5 yıl ceza almıştı! Kadir Şeker ile ilgili yeni gelişme

12,5 yıl ceza almıştı! Kadir Şeker ile ilgili yeni gelişme

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.