Brezilya'nın cezaevindeki eski devlet başkanı yeniden aday

"Yoksulların Cumhurbaşkanı" olarak tanımlanan Lula da Silva'nın kamuoyu anketlerine göre şansı yüksek.Brezilya'nın cezaevindeki eski Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, 7 Ekim'de yapılacak devlet başkanlığı seçimlerinde aday olduğunu açıkladı. Lula da Silva'nın hakkında 12 yıl hapis cezası olmasına rağmen son kamuoyu anketlerine göre şansı yüksek görünüyor.

İşçi Partisi'nin eski lideri Lula da Silva'nın, partisinin devlet başkanı adayı olarak başvurusunun yapıldığı belirtildi. Başkentte Silva'nın adaylığına destek veren on bine yakın kişi yürüyüş düzenledi. Lula da Silva'nın internet sayfasında da, "Lula da Silva İşçi Partisi'nin resmi adayıdır" ifadesi yer aldı.

Lula da Silva'nın adaylık başvurusunun yapılmasının ardından Başsavcı Raquel Dodge ve bazı sağcı siyasetçiler, adaylığına itiraz etti. 2003 ile 2010 yılları arasında görev yapan da Silva, kendi döneminde sabıkalı kişilerin kamu görevlerinde çalışmasını engelleyen bir yasayı yürülüğe koymuştu.

Mahkeme 17 Eylül'de karar verecek