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Brezilya'nın Flamengo Spor Okulu'ndaki Yangında 10 Çocuk Öldü

09.02.2019 11:48 | Son Güncelleme

Brezilya’nın Flamengo futbol kulübünün spor okulunda çıkan yangında 10 çocuk hayatını kaybetti 3 çocuk da yaralandı.

Brezilya'nın Flamengo Spor Okulu'ndaki Yangında 10 Çocuk Öldü

Brezilya’nın Flamengo futbol kulübünün spor okulunda çıkan yangında 10 çocuk hayatını kaybetti 3 çocuk da yaralandı. Yangında çocukların yatakhane bölümünde bulunduğu belirtildi. Ancak yerel yetkililer söz konusu alanın resmi planlarda yatakhane değil otopark olarak görüldüğünü belirttiler.

Yangın Rio de Janerio şehrindeki Ninho de Urubu spor okulu tesislerinde sabaha karşı 5 civarında başladı. Yanan tesislerin olduğu alana gelen kulüp başkanı Rodolfo Landim, “123 yıllık kulüp tarihimizin en trajik olayı” açıklamasını yaptı. Gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan kulüp başkanı “Şu an en önemli şey ailelerin acılarını dindirmemiz” dedi.

Hali hazırda yaz mevsiminin yaşandığı bölgede yangının neden çıktığı henüz tespit edilemedi. Yetkililer klima sisteminde yaşanması muhtemel bir kısa devre üzerinde duruyorlar.

Yangında hayatını kaybeden 15 yaşındaki Samuel Thomas Rosa’nın amcası Sebastian Rodriquez, yeğeninin okuldaki şartlardan şikayetçi olmadığını ve burada olmaktan memnun olduğunu söylediğini anlattı.

Hayatını kaybeden tüm çocukların isimleri henüz kamuoyuyla paylaşılmadı ancak çocukların yaşlarının 14 ila 16 olduğu ifade edildi.

Rio de Janerio Belediye Başkanı Marcelo Crivella şehirde 3 günlük yas ilan etti. Devlet Başkanı Jair Bolsonaro da yangının ardınan bir açıklama yayınladı ve duyulan üzüntüyü dile getirdi.

Ülkenin futbol efsanesi Pele de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Brezilya futbolu için üzücü bir gün.” dedi.

2016 yılında yaşanan uçak kazasında 22 futbolcusunu kaybeden Chapecoense futbol takımı da yine Twitter hesabından, “Yangın haberiyle sarsıldık ve son derece üzgünüz.” mesajını paylaştı.

Flamengo Brezilya’da yaklaşık 40 milyon taraftarı bulunan ülkenin en ünlü futbol kulüplerinden biri. Kulübün spor okulu da dünyaca ünlü isimlerin yetiştiği bir yer olarak biliniyor. Kulübün ünlü isimleri arasında Ronaldinho ve futbol efsanesi Zico gibi isimler yer alıyor.

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