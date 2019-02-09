Brezilya'nın Flamengo Spor Okulu'ndaki Yangında 10 Çocuk Öldü

Brezilya’nın Flamengo futbol kulübünün spor okulunda çıkan yangında 10 çocuk hayatını kaybetti 3 çocuk da yaralandı. Yangında çocukların yatakhane bölümünde bulunduğu belirtildi. Ancak yerel yetkililer söz konusu alanın resmi planlarda yatakhane değil otopark olarak görüldüğünü belirttiler.

Yangın Rio de Janerio şehrindeki Ninho de Urubu spor okulu tesislerinde sabaha karşı 5 civarında başladı. Yanan tesislerin olduğu alana gelen kulüp başkanı Rodolfo Landim, “123 yıllık kulüp tarihimizin en trajik olayı” açıklamasını yaptı. Gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan kulüp başkanı “Şu an en önemli şey ailelerin acılarını dindirmemiz” dedi.

Hali hazırda yaz mevsiminin yaşandığı bölgede yangının neden çıktığı henüz tespit edilemedi. Yetkililer klima sisteminde yaşanması muhtemel bir kısa devre üzerinde duruyorlar.

Yangında hayatını kaybeden 15 yaşındaki Samuel Thomas Rosa’nın amcası Sebastian Rodriquez, yeğeninin okuldaki şartlardan şikayetçi olmadığını ve burada olmaktan memnun olduğunu söylediğini anlattı.