HABER

Brezilya'nın hapisteki eski lideri partisinin kampanya reklamında

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2018 19:46 | Son Güncelleme

Brezilya'nın hapisteki eski lideri partisinin kampanya reklamında

SAO PAULO (AA) - Brezilya'da cezaevinde bulunan ve ekimde devlet başkanlığı seçimi için aday gösterilen eski Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, partisinin seçim kampanyasında yer aldı.

İşçi Partisi'nin seçim çalışmaları kapsamında internet üzerinden yayımlanan ilk reklam videosunda görülen Da Silva, ekonomik konulara değindi.

Videoda, Lula da Silva için geçen hafta yapılan resmi adaylık başvurusunu kutlayan devlet başkanı yardımcısı adayı Fernando Haddad da yer aldı.

Lula da Silva'nın seçime katılmasına izin verilmemesi durumunda, partinin devlet başkanı adayının Haddad olması bekleniyor.

Diğer yandan, Datafolha tarafından yapılan bir kamuoyu anketi, Lula da Silva'nın seçimi rakiplerinden önde götüreceğini gösterdi.

Sao Paulo'da bu ay başında düzenlenen ve İşçi Partisi'nin yaklaşık 2 bin üyesinin katıldığı kongrede, Lula da Silva ekim ayındaki seçimler için partinin adayı olarak açıklanmıştı.

Federal mahkeme, 10 Ağustos'ta, Lula da Silva'nın, devlet başkanlığı için yarışacak adayların televizyonda katılacağı bir tartışma programında yer alma talebini kabul etmemişti.

Brezilya Federal Yüksek Mahkemesi tarafından, hakkında pasif yolsuzluk ve kara para aklama suçlarından verilen 12 yıl 1 aylık hapis cezası kesinleşen Lula da Silva, nisan ayında federal polise teslim olmuştu.

PARTNERBöyle sokağa inip uyudularBöyle sokağa inip uyudular
Bitlis Valisi Ustaoğlu'ndan üs bölgelerine ziyaretBitlis Valisi Ustaoğlu'ndan üs bölgelerine ziyaret
Bartholomeos'tan, Erdek Belediyesi'ne bayram ziyaretiBartholomeos'tan, Erdek Belediyesi'ne bayram ziyareti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İşçi Partisi kampanya reklamı Luiz Inacio Lula da Silva

En Çok Okunan Haberler

İran'dan Trump'ı sarsacak mesaj: ABD'yi ve İsrail'i vururuz

İran'dan Trump'ı sarsacak mesaj: ABD'yi ve İsrail'i vururuz

İngiliz savaş uçakları Rus jetlerinin peşine düştü! Putin'den NATO'ya sert tepki

İngiliz savaş uçakları Rus jetlerinin peşine düştü! Putin'den NATO'ya sert tepki

Türk Tarık kod adlı Barış Öner Gümüşhane'de öldürüldü

Türk Tarık kod adlı Barış Öner Gümüşhane'de öldürüldü

Trump suskunluğunu bozdu! İddialara böyle yanıt verdi

Trump suskunluğunu bozdu! İddialara böyle yanıt verdi

Spor Toto Süper Lig'de biten transferler

Spor Toto Süper Lig'de biten transferler

Mehmet Ali Erbil tekerlekli sandalyeyle sahneye çıktı

Mehmet Ali Erbil tekerlekli sandalyeyle sahneye çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kurban Bayramı tatilindeki kazaların bilançosu ağırlaşıyor! Onlarca ölü ve yaralı var

Kurban Bayramı tatilindeki kazaların bilançosu ağırlaşıyor! Onlarca ölü ve yaralı var

Yunanistan'ın skandal kararına Türkiye'den art arda sert tepkiler

Yunanistan'ın skandal kararına Türkiye'den art arda sert tepkiler

Kahreden haber! Çok sayıda ölü var

Kahreden haber! Çok sayıda ölü var

Balık festivalinde akılalmaz kavga! Ölü ve yaralılar var

Balık festivalinde akılalmaz kavga! Ölü ve yaralılar var

AK Partili isim Erdoğan'ın bayramını denizin altında kutladı

AK Partili isim Erdoğan'ın bayramını denizin altında kutladı

Kurban Bayramı tatili sonrası İstanbullulara kötü sürpriz! Meteoroloi'den yağış uyarısı

Kurban Bayramı tatili sonrası İstanbullulara kötü sürpriz! Meteoroloi'den yağış uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.