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Brezilya'ya ikonik Kurtarıcı İsa heykelinden daha uzun bir İsa heykeli inşa ediliyor

12.04.2021 05:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilya'ya Rio de Janeiro şehrinde yer alan ve ülkenin sembollerinden biri haline gelen Kurtarıcı İsa heykelinden daha büyük bir İsa heykeli dikiliyor.

Brezilya'ya ikonik Kurtarıcı İsa heykelinden daha uzun bir İsa heykeli inşa ediliyor

Brezilya'ya Rio de Janeiro şehrinde yer alan ve ülkenin sembollerinden biri haline gelen Kurtarıcı İsa heykelinden daha büyük bir İsa heykeli dikiliyor.

Ülkenin güneyinde yer alan Encantado şehrine dikilecek olan İsa heykeli 43 metre yüksekliğinde olacak, böylece dünyanın en büyük üçüncü İsa heykeli olacak.

Rio de Janeiro şehrindeki heykelin uzunluğu ise 38 metre.

2019 yılında inşasına başlanan heykele geçen hafta kafası ve açılan kolları eklendi.

Brezilya'ya ikonik Kurtarıcı İsa heykelinden daha uzun bir İsa heykeli inşa ediliyor

Bu heykelin fikri, mart ayında koronavirüsten hayatını kaybeden yerel siyasetçi Adroaldo Conzatti'den çıktı.

Yıl sonunda tamamlanması beklenen projenin bedeli 350 bin dolar.

Heykeli yaptıran organizasyon paranın bireyler ve şirketlerden gelen bağışlarla toplandığını aktardı.

Heykelin bir elinden diğerine genişliği 36 metre; heykelin içine yerleştirilecek asansör turistleri heykelin göğsüne kadar 40 metreye çıkaracak.

Diğer en uzun İsa heykelleri Endonezya ve Polonya'da yer alıyor.

Brezilya'ya ikonik Kurtarıcı İsa heykelinden daha uzun bir İsa heykeli inşa ediliyor

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