Brian Hook: ‘İran’ın Yabancı Döviz Rezervine Erişimi Yüzde 90 Azaldı’

ABD'nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook, Washington’un yaptırımları sayesinde Tahran’ın dövize erişiminin keskin biçimde düştüğünü söyledi. Hook, İran’ın kendi topraklarında ve yabancı ülkelerde ‘’şiddet ve acıyı kışkırtacak’’ sadece 10 milyar dolarlık rezerve erişiminin kaldığını açıkladı. Hook, Washington’daki düşünce kuruluşu Dış İlişkiler Konseyi’ndeki konuşmasında İran’ın döviz rezerviyle ilgili son bilgileri paylaştı. Hook, ‘’ABD hükümet analizlerine göre İran’ın şu anda 100 milyar dolarlık döviz rezervi bulunuyor ancak İranlı yetkililerin bu rezervin sadece yüzde 10’luk kısmına yani 10 milyar dolarına erişimi var’’ dedi. Hook toplantının soru-cevap bölümünde kalan 90 milyar dolarlık döviz rezervinin başka ülkelerde ‘’kilit altında olduğunu’’ söyledi. Hook, emanet hesaplarda tutulan dövize, ABD’nin İran’ın mali sistemine yaptırımları nedeniyle, bu ülkelerin erişim yasağı koyduğunu da kaydetti. Birçok uluslararası firma ve banka, kendilerini Amerikan finans piyasalarından dışlayacak ikincil ABD yaptırımlarına maruz kalmamak için İran’la işlemlerini kesmiş durumda.

Uluslararası Para Fonu IMF’ye göre İran’ın resmi gayrisafi döviz rezervi 2018’de 101 milyar dolardı. IMF’nin öngörüsü bu miktarın 2019’da 85 milyar, 2020’de de 68 milyar dolara düşeceği şeklinde. Brian Hook, toplam döviz rezervinin düşmesine ABD yaptırımlarının İran ihracatını da baskılamasının neden olduğunu belirtti. Yaptırımlar öncesi Tahran’ın yabancı döviz gelirlerinin yüzde 50’sinin petrol ihracatından, kalanının da petrokimya, metal ve rafine petrol ürünlerinden sağladığını belirten Hook, tüm bu kalemlerin ihracatının yaptırım kapsamı içinde olduğunu hatırlattı. Hook, ‘’Rejim makine aksamı, sanayi malları ve tüketici ürünler ithal etmek için ihtiyaç duyduğu dövizi kazanmada zorlanıyor. İran’ın gelir kapısı olan ihracat ürünlerine uyguladığımız yaptırımlar göz önünde tutulduğunda, bu durum rejim için sürdürülebilir değil’’ diye konuştu. ABD’li yetkili, İran’ın döviz sıkıntısını, ABD’nin İran’a baskı politikalarının bir başarısı olduğunu savundu. Uluslararası Kriz Grubu’nun İran direktörü Ali Vaez ise İran’ın yabancı ülkelerdeki döviz rezervlerine ulaşımının bir ABD başarısı olmadığını söyledi.