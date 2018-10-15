Briç severler Marmaris'te buluştu

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, Türkiye Briç Federasyonu tarafından 13-14 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Batı Akdeniz İkili Şampiyonası yapıldı. Doğan Üzüm ve Suat Aksoy ikilisi 61.116 genel puanla birinci oldu.
Türkiye Briç Federasyonu tarafından düzenlenen Batı Akdeniz İkili Şampiyonası Marmaris Belediyesi Amiral Orhan Aydın Tesisleri'nin ev sahipliğinde düzenlendi. 13-14 Ekim 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen şampiyonaya Türkiye'nin farklı il ve ilçelerinden 94 çift katıldı. Müsabakalar sonucu şampiyonada 40 çift finale kaldı. Final etabında 62.55 ve 63.22 yapan Doğan Üzüm ve Suat Aksoy ikilisi 61.116 genel puan ile birinciliği kazandı.
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