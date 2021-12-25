Bridgerton 2. sezon ne zaman başlıyor? Bridgerton 2. sezon yayın tarihi belli oldu

Bridgerton 2. sezon yayınlanma tarihi belli oldu. Netflix’in en çok izlenen yapımlarından biri olan dönem dizisi Bridgerton 2. sezon 25 mart tarihinde izleyicisiyle buluşacak.

BRIDGERTON 3. VE 4. SEZON ONAYINI ALDI

Netflix, dizinin oyuncularının yer aldığı bir tanıtım videosuyla yeni sezonun başlama tarihini açıkladı. Video, dizinin 1. sezonunun ekrana geldiği 25 Aralık tarihinde yayınlanmış oldu. 3. ve 4. sezon onayını şimdiden alan, ilk sezonuyla Netflix'in en çok izlenen dizilerinden birisi olmayı başaran Bridgerton, Julia Quinn'in kaleme aldığı 8 kitaplık roman serisinden uyarlanıyor.

Her kitap / her sezon Bridgerton ailesinin bir üyesini ve onun aşkı bulma macerasını konu alırken Chris Van Dusen imzalı dizinin yapımını Shonda Rhimes'ın sahibi olduğu Shondaland üstleniyor. İkinci kitaptan uyarlanan ikinci sezon Anthony Bridgerton'ın kendine bir eş bulma hikayesine odaklanıyor.

BRIDGERTON OYUNCU KADROSU

Jonathan Bailey'e başrolde Simone Ashley ve Charithra Chandran eşlik ediyor. Kadroda Adjoa Andoh, Lorraine Ashbourne, Harriet Cains, Bessie Carter, Shelley Conn, Nicola Coughlan, Ruth Gemmell, Florence Hunt, Martins Imhangbe, Claudia Jessie, Calam Lynch, Luke Newton, Golda Rosheuvel, Luke Thompson, Will Tilston, Polly Walker, Rupert Young ve Julie Andrews da yer alıyor.

REGE-JEAN PAGE KADRODA YOK!

Bridgerton'ın gelecek sezonunda ilk sezonda Dük Simon'ı canlandıran Regé-Jean Page rol almayacak. Daphne karakterini canlandıran Phoebe Dynevor'un ise konuk olarak görünmesi bekleniyor. 3. kitap / sonraki sezon aile üyelerinden Benedict Bridgerton'ı konu alacak, 4. kitap ise Colin Bridgerton'ı merkezine alıyor.

