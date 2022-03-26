Bridgerton 2. sezon yayınlandı mı? Bridgerton 2. sezon çıktı mı? Bridgerton 2. sezon ne zaman?

Bridgerton gündemde yer alan konulardan birisi. Bridgerton 2. sezon ne zaman, sorusu merak konusu oldu. Netflix'in sevilen dizisi Bridgerton 2.sezon en çok aratılan başlıklar arasında yer alıyor. Netflix'in eski zaman dizisi olarak izleyici karşısına geçen yapımın oyucu kadrosunda Adjoa Andoh, Lorraine Ashbourne, Jonathan Bailey, Ruby Barker ve Sabrina Bartlett gibi isimler yer alıyor. Bridgerton 2. sezon sorusuna dair merak edilen detayları haberimizde işledik...

BRİDGERTON 2. SEZON NE ZAMAN?

Netflix'in fenomen dizisi Bridgerton 2. sezonu 25 Mart Cuma günü yani geçtiğimiz gün Netflix'te yayınlanmaya başladı.

BRİDGERTON OYUNCULARI KİMLER?

Chris Van Dusen tarafından yaratılan dizinin kadrosunda; Adjoa Andoh, Lorraine Ashbourne, Harriet Cains, Bessie Carter, Shelley Conn, Nicola Coughlan, Phoebe Dynevor, Ruth Gemmell, Florence Hunt, Martins Imhangbe, Claudia Jessie, Calam Lynch, Luke Newton, Golda Rosheuvel, Luke Thompson, Will Tilston, Polly Walker, Rupert Young gibi isimler yer alırken, ilk sezonun önemli karakterlerinden Simon Basset'i canlandıran Regé-Jean Page bu sezonda rolüne geri dönmeyecek.

BRİDGERTON 2. SEZON KONUSU

Bridgerton'un ikinci sezonunda, ailesinin adını devam ettirmek için yüksek standartlarını karşılayabilecek bir eş arayışında olan Anthony Bridgerton ile kız kardeşler Kate ve Edwina'nın yollarının kesişmesiyle yaşanan olaylar anlatılacak.

