Bridgerton’da Dük’ün diziden ayrılması en çok Kim Kardashian’ı üzdü

40 yaşındaki Kim Kardashian, her fırsatta Netflix’in en çok izlenen yapımlarından olan Bridgerton dizisinin en büyük fanlarından biri olduğunu dile getiriyor.

Televizyon yıldızı yüz bakımı sırasında Bridgerton dizisinin müziğini duyunca hüzünlendi. Aklına Dük karakterini canlandıran Regé-Jean Page'in diziden ayrılışının geldiğini söyleyen Kim Kardashian, bu duruma henüz alışamadığını dile getirdi.

Instagram gönderisine şöyle yazdı: 'Dük'ün nasıl geri dönmeyeceğini düşünerek ağlamaya başlayabilirim.'

