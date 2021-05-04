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  4. Bridgerton’da Dük’ün diziden ayrılması en çok Kim Kardashian’ı üzdü

Bridgerton’da Dük’ün diziden ayrılması en çok Kim Kardashian’ı üzdü

04.05.2021 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kim Kardashian, Netflix yapımı Bridgerton dizisini çok sevdiğini defalarca dile getirmişti. Dizide Dük’ü canlandıran Regé-Jean Page'in ayrılmasını içine sindiremeyen Kim Kardashian, aynı konuyu yine gündeme getirdi.

Bridgerton’da Dük’ün diziden ayrılması en çok Kim Kardashian’ı üzdü

40 yaşındaki Kim Kardashian, her fırsatta Netflix’in en çok izlenen yapımlarından olan Bridgerton dizisinin en büyük fanlarından biri olduğunu dile getiriyor.

Ekran Alıntısı

Televizyon yıldızı yüz bakımı sırasında Bridgerton dizisinin müziğini duyunca hüzünlendi. Aklına Dük karakterini canlandıran Regé-Jean Page'in diziden ayrılışının geldiğini söyleyen Kim Kardashian, bu duruma henüz alışamadığını dile getirdi.

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Instagram gönderisine şöyle yazdı: 'Dük'ün nasıl geri dönmeyeceğini düşünerek ağlamaya başlayabilirim.'

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Anahtar Kelimeler:
Kim Kardashian
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