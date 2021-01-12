Bridgerton'daki yaşlarıyla gerçek yaşları arasında dağlar kadar fark var

Netflix’in popüler dizisi Bridgerton’da rol alan oyuncular da diziyle birlikte popüler oldu. Dizinin başrol oyuncularından Regé-Jean Page’in adı diziden sonra James Bond rolü için konuşulur oldu. Shonda Rhimes'ın Netflix için hazırladığı dizi, Bridgerton ailesi odaklı yaşanan olayları konu alıyor. Dizinin iki karakteri, Eloise Bridgerton ve Penelope Featherington en iyi arkadaşlar. Onlar da 17 yaşında, ancak onları oynayan aktörler her ikisi de 30'lu yaşlarında. Elite ve La Casa de Papel dizilerinin yıldızlarından şoke eden karar! İşte Daphne Bridgerton'dan Kraliçe Charlotte'a "Bridgerton" kadrosunun gerçek yaşları...

Bridgerton dizisindeki oyuncuların gerçek yaşları

Daphne Bridgerton 21 yaşında Bridgerton ilk sezonda hikayesini izlediğimiz Daphne Bridgerton, İngiliz yüksek sosyetesine takdim edildiğinde 21 yaşındaydı.

Phoebe Dynevor 25 yaşında Daphne karakterini canlandıran oyuncu ise 25 yaşında.

Simon Basset 29 yaşında Hastings Dükü Simon Basset, "Bridgerton"da 29 yaşında. Hastings Dükü, ölmüş babasına karşı asla evlenmeyeceğine veya çocuk doğurmayacağına yemin etti... ama sözler tutulmayacak.

Regé-Jean Page 31 yaşında Sansasyonel Hastings Dükü'nü canlandıran Regé-Jean Page 31 yaşında.

Anthony Bridgerton 30 yaşında Bridgerton ailesinde çocuklar A'dan H'ye alfabetik olarak adlandırılır: Anthony, Benedict, Colin, Daphne, Eloise, Francesca, Gregory ve Hyacinth. En yaşlı Bridgerton, Anthony, 30 yaşında. Dizinin ikinci kitabı "The Viscount Who Loved Me" olduğu için, ikinci sezon muhtemelen ona odaklanacak.

Jonathan Bailey 32 yaşında Bailey de karakterinden sadece birkaç yaş büyük, ancak dizide kendisinden 10 yaştan büyük olan Eloise karakterinin abisi rolünde.

Benedict Bridgerton 27 yaşında Kitap serisinin 3'üncüsünde onun hikayesine odaklanılacak. Dizinin hayranları "An Offer from a Gentleman" kitabının diziye uyarlanması durumunda bazıları, Benedict'i bir LGBT karakteri yapmak için dizinin konundan sapacağı konusunda endişeleniyor.

Luke Thompson 32 yaşında Thompson, "ağabeyi" Jonathan Bailey ile aynı yaştadır.

Colin Bridgerton 22 yaşında 3 numaralı Bridgerton Colin, 22 yaşındadır.

Luke Newton 23 yaşında Colin'i canlandıran Luke Newton, 23 yaşında.

Daphne'nin küçük kız kardeşi Eloise 17 yaşında Kitap serisine göre, Daphne'nin küçük kız kardeşi Eloise'nin 17 yaşında olması gerekiyor. Eloise tüm sezonu (haklı olarak) bir kadın olarak yapabileceği tek şeyin evlenmek ve çocuk sahibi olmaktan şikayet ederek geçiriyor. Eloise'in hikayesini merak edenler serinin beşinci kitabı "To Sir Phillip, With Love"u okuyabilir.

Claudia Jessie 31 yaşında Bridgerton dizisinde 17 yaşında bir genç kızı canlandıran Claudia Jessie aslında 31 yaşındadır.

Penelope Featherington 17 yaşında Claudia'nın en iyi arkadaşı Penelope Featherington da 17 yaşında. Dizinin en sevilen karakterlerinden biri Penelope'dir.

Nicola Coughlan 34 yaşında Evet, doğru okudunuz. Penelope'yi canlandıran Nicole Coughan tam 34 yaşında. Oyuncu aynı zamanda gençlik dizisi olan Derry Girls'te lise öğrencisi Clare'i oynuyor.

Marina Thompson 19 yaşında Kitap serisinde yaşı tam olarak belirtilmeyen Marina'nın yaygın bir kanı olarak 19 yaşında olduğuna inanılıyor.

Ruby Barker 24 yaşında Talihsiz Marina Thompson'ı canlandıran Ruby Barker ise 24 yaşında.

Violet Hastings 47 yaşında 8 çocuğuyla genç yaşta dul kalan Violet Hastings 47 yaşındadır.

Ruth Gemmell 54 yaşında Violet Hastings'i canlandıran deneyimli oyuncu Ruth Gemmel ise 54 yaşında.

Queen Charlotte 69 yaşında Bridgerton'ın en ilham verici seçimlerinden biri, 1800'lerde İngiliz yüksek sosyetesinin dünyasını gerçek hayattakinden daha çeşitli hale getirmekti. Buna da en tepeden başlayarak Kraliçe'yi siyahi bir oyuncu canlandırdı.