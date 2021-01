Bridgerton'daki yaşlarıyla gerçek yaşları arasında dağlar kadar fark var

Shonda Rhimes'ın Netflix için hazırladığı dizi, Bridgerton ailesi odaklı yaşanan olayları konu alıyor. Dizinin iki karakteri, Eloise Bridgerton ve Penelope Featherington en iyi arkadaşlar. Onlar da 17 yaşında, ancak onları oynayan aktörler her ikisi de 30'lu yaşlarında.

Anthony Bridgerton 30 yaşında

Bridgerton ailesinde çocuklar A'dan H'ye alfabetik olarak adlandırılır: Anthony, Benedict, Colin, Daphne, Eloise, Francesca, Gregory ve Hyacinth. En yaşlı Bridgerton, Anthony, 30 yaşında. Dizinin ikinci kitabı "The Viscount Who Loved Me" olduğu için, ikinci sezon muhtemelen ona odaklanacak.