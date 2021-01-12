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  4. Bridgerton'daki yaşlarıyla gerçek yaşları arasında dağlar kadar fark var

Bridgerton'daki yaşlarıyla gerçek yaşları arasında dağlar kadar fark var

12.01.2021 10:07 | Son Güncelleme:
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1813'lü yılların İngiltere’sinde yüksek sosyetede yaşananları konu alan erotik drama Bridgerton’da rol alan oyuncuların gerçek yaşları ile canlandırdıkları karakterlerin yaşları arasında dağlar kadar fark var.

Netflix’in popüler dizisi Bridgerton’da rol alan oyuncular da diziyle birlikte popüler oldu. Dizinin başrol oyuncularından Regé-Jean Page’in adı diziden sonra James Bond rolü için konuşulur oldu.

Shonda Rhimes'ın Netflix için hazırladığı dizi, Bridgerton ailesi odaklı yaşanan olayları konu alıyor. Dizinin iki karakteri, Eloise Bridgerton ve Penelope Featherington en iyi arkadaşlar. Onlar da 17 yaşında, ancak onları oynayan aktörler her ikisi de 30'lu yaşlarında.

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İşte Daphne Bridgerton'dan Kraliçe Charlotte'a "Bridgerton" kadrosunun gerçek yaşları...

Bridgerton dizisindeki oyuncuların gerçek yaşları

Daphne Bridgerton 21 yaşında

Daphne Bridgerton 21 yaşında
Bridgerton ilk sezonda hikayesini izlediğimiz Daphne Bridgerton, İngiliz yüksek sosyetesine takdim edildiğinde 21 yaşındaydı.

Phoebe Dynevor 25 yaşında

Phoebe Dynevor 25 yaşında
Daphne karakterini canlandıran oyuncu ise 25 yaşında.

Simon Basset 29 yaşında

Simon Basset 29 yaşında
Hastings Dükü Simon Basset, "Bridgerton"da 29 yaşında. Hastings Dükü, ölmüş babasına karşı asla evlenmeyeceğine veya çocuk doğurmayacağına yemin etti... ama sözler tutulmayacak.

Regé-Jean Page 31 yaşında

Regé-Jean Page 31 yaşında
Sansasyonel Hastings Dükü'nü canlandıran Regé-Jean Page 31 yaşında.

Anthony Bridgerton 30 yaşında

Anthony Bridgerton 30 yaşında
Bridgerton ailesinde çocuklar A'dan H'ye alfabetik olarak adlandırılır: Anthony, Benedict, Colin, Daphne, Eloise, Francesca, Gregory ve Hyacinth. En yaşlı Bridgerton, Anthony, 30 yaşında. Dizinin ikinci kitabı "The Viscount Who Loved Me" olduğu için, ikinci sezon muhtemelen ona odaklanacak.

Jonathan Bailey 32 yaşında

Jonathan Bailey 32 yaşında
Bailey de karakterinden sadece birkaç yaş büyük, ancak dizide kendisinden 10 yaştan büyük olan Eloise karakterinin abisi rolünde.

Benedict Bridgerton 27 yaşında

Benedict Bridgerton 27 yaşında
Kitap serisinin 3'üncüsünde onun hikayesine odaklanılacak. Dizinin hayranları "An Offer from a Gentleman" kitabının diziye uyarlanması durumunda bazıları, Benedict'i bir LGBT karakteri yapmak için dizinin konundan sapacağı konusunda endişeleniyor.

Luke Thompson 32 yaşında

Luke Thompson 32 yaşında
Thompson, "ağabeyi" Jonathan Bailey ile aynı yaştadır.

Colin Bridgerton 22 yaşında

Colin Bridgerton 22 yaşında
3 numaralı Bridgerton Colin, 22 yaşındadır.

Luke Newton 23 yaşında

Luke Newton 23 yaşında
Colin'i canlandıran Luke Newton, 23 yaşında.

Daphne'nin küçük kız kardeşi Eloise 17 yaşında

Daphne'nin küçük kız kardeşi Eloise 17 yaşında
Kitap serisine göre, Daphne'nin küçük kız kardeşi Eloise'nin 17 yaşında olması gerekiyor. Eloise tüm sezonu (haklı olarak) bir kadın olarak yapabileceği tek şeyin evlenmek ve çocuk sahibi olmaktan şikayet ederek geçiriyor. Eloise'in hikayesini merak edenler serinin beşinci kitabı "To Sir Phillip, With Love"u okuyabilir.

Claudia Jessie 31 yaşında

Claudia Jessie 31 yaşında
Bridgerton dizisinde 17 yaşında bir genç kızı canlandıran Claudia Jessie aslında 31 yaşındadır.

Penelope Featherington 17 yaşında

Penelope Featherington 17 yaşında
Claudia'nın en iyi arkadaşı Penelope Featherington da 17 yaşında. Dizinin en sevilen karakterlerinden biri Penelope'dir.

Nicola Coughlan 34 yaşında

Nicola Coughlan 34 yaşında
Evet, doğru okudunuz. Penelope'yi canlandıran Nicole Coughan tam 34 yaşında. Oyuncu aynı zamanda gençlik dizisi olan Derry Girls'te lise öğrencisi Clare'i oynuyor.

Marina Thompson 19 yaşında

Marina Thompson 19 yaşında
Kitap serisinde yaşı tam olarak belirtilmeyen Marina'nın yaygın bir kanı olarak 19 yaşında olduğuna inanılıyor.

Ruby Barker 24 yaşında

Ruby Barker 24 yaşında
Talihsiz Marina Thompson'ı canlandıran Ruby Barker ise 24 yaşında.

Violet Hastings 47 yaşında

Violet Hastings 47 yaşında
8 çocuğuyla genç yaşta dul kalan Violet Hastings 47 yaşındadır.

Ruth Gemmell 54 yaşında

Ruth Gemmell 54 yaşında
Violet Hastings'i canlandıran deneyimli oyuncu Ruth Gemmel ise 54 yaşında.

Queen Charlotte 69 yaşında

Queen Charlotte 69 yaşında
Bridgerton'ın en ilham verici seçimlerinden biri, 1800'lerde İngiliz yüksek sosyetesinin dünyasını gerçek hayattakinden daha çeşitli hale getirmekti. Buna da en tepeden başlayarak Kraliçe'yi siyahi bir oyuncu canlandırdı.

Golda Rosheuvel 49 yaşında

Golda Rosheuvel 49 yaşında
Kraliçe Charlotte'u canlandıran Golda Rosheuvel 49 yaşındadır.
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