Netflix’in Shonda Rhimes imzalı dönem draması, çok kısa sürede yakaladığı izlenme oranıyla hızlı bir şekilde popülaritesini yükseltti. Cüretkar sahneleriyle dünya basınında çok konuşulan dizi, Regency dönemi İngiltere'sinde geçiyor.

Bridgerton dizisinin ilk sezonu, Anthony’nin kız kardeşi Daphne ile en yakın arkadaşı Hastings Dükü Simon Basset arasındaki romantizm etrafında dönüyor. Kitaplara dayanan aşklara gelince, 'Bridgerton', 1800'lerin başlarındaki sosyal normlar hakkında ince bir anlatım sağlayan ve onu zekice aktaran, eğlenceli ve seksi bir drama.

Dönem dramaları sevenler için eğlenceli bir anlatım sunan Bridgerton dizisini izleyip bitirdikten sonra izleyecek yeni bir şeyler bulamadıysanız sizler için harika bir liste hazırladık. Çünkü, Bridgerton’u sevdiyseniz bu dizileri mutlaka izlemelisiniz...

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