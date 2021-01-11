Netflix’in Shonda Rhimes imzalı dönem draması, çok kısa sürede yakaladığı izlenme oranıyla hızlı bir şekilde popülaritesini yükseltti. Cüretkar sahneleriyle dünya basınında çok konuşulan dizi, Regency dönemi İngiltere'sinde geçiyor.
Bridgerton dizisinin ilk sezonu, Anthony’nin kız kardeşi Daphne ile en yakın arkadaşı Hastings Dükü Simon Basset arasındaki romantizm etrafında dönüyor. Kitaplara dayanan aşklara gelince, 'Bridgerton', 1800'lerin başlarındaki sosyal normlar hakkında ince bir anlatım sağlayan ve onu zekice aktaran, eğlenceli ve seksi bir drama.
Dönem dramaları sevenler için eğlenceli bir anlatım sunan Bridgerton dizisini izleyip bitirdikten sonra izleyecek yeni bir şeyler bulamadıysanız sizler için harika bir liste hazırladık. Çünkü, Bridgerton’u sevdiyseniz bu dizileri mutlaka izlemelisiniz...
EN İYİ DÖNEM DİZİLERİ
- Poldark
- Empress Ki
- Downton Abbey
- Reign
- The Spanish Princess
- Harlots
- Outlander
- Gentleman Jack
- Gran Hotel
- Versailles
- Muhteşem Yüzyıl
En İyi Dönem Dizileri
Downton Abbey
Julian Fellowes tarafından yaratılan dizi, 20'nci yüzyıl başlarında geçen İngiliz dönem dizisi Downton Malikanesi'nde yaşayan Crawley Ailesi ve malikanenin çalışanlarının hayatını konu alıyor.
Empress Ki
Güney Kore yapımı Empress Ki, bir kadının aşk, savaş, politika ve ulusal sadakatin zorlu yollarından geçerek Çin'in Yuan hanedanlığında güçlü bir imparatoriçe olması ve sonrasında yaşananları anlatıyor.
Gentleman Jack
1800'lü yıllarda geçen Gentleman Jack, Anne Lister’’ın gerçek hayat hikayesinden televizyona uyarlandı.
Gran Hotel
Gran Hotel, Carlos Sedes tarafından yönetilen ve Yon González ve Amaia Salamanca'nın oynadığı bir İspanyol drama televizyon dizisidir.
Harlots
İngiliz tarihçi Hallie Rubenhold tarafından yazılan The Covent Garden Ladies'den esinlenerek televizyona uyarlanan yapım, 18. yüzyıl Londra'sında bir genelevde yaşananları konu alıyor.
Outlander
Aşk, bilim kurgu, tarih ve maceranın tek bir hikayede buluşması olarak tanımlanan Outlander; Diana Gabaldon’ın aynı isimli çok satan kitabından uyarlandı.
Poldark
İngiliz yazar Winston Graham’ın 12 seri olan “Poldark” romanlarından uyarlanan dizide Ross Poldark’ı, yerel mahkemelerde cinayet ve hasar verme suçlamalarına karşı kendini savunmak için hazırlanırken, toplumdaki yerini, parasını ve ailesinin ismini korumaya çalışma mücadelesini konu alıyor.
Reign
Kraliçe Mary'nin 15 yaşındayken Fransa'ya gidip Prens Francis ile evlenmesini anlatan dizinin başrollerinde Anna Popplewell ve Caitlin Stasey var.
The Spanish Princess
The White Princess'n devam dizisi olan The Spanish Princess’de İspanya prensesi Catherine of Aragon’un hikayesi anlatılıyor.
Versailles
David Wolstencroft ve Simon Mirren’in yaratıcısı olduğu “Versailles” Fransa’nın Kralı 14. Louis’yi konu alıyor. 3 sezonluk dizi cüretkar sahneleriyle hafızalara kazındı.
BONUS: Muhteşem Yüzyıl
Televizyon ekranlarında fırtına gibi esen Muhteşem Yüzyıl, ülkemizde dönem dizilerine olan ilginin artmasına neden olan öncü yapımlardan biriydi. Ünlü şarkıcı Cardie B ile yeniden popüler olan Muhteşem Yüzyıl, Hürrem Sultan'ın evlatları için giriştiği taht mücadelesi ve saray hayatı üzerine kurgulanmıştır.
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