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Brigitte Macron'dan Bağış Yapan Türk Derneğine Teşekkür Ziyareti

20.05.2020 15:47 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Emmnuel Macron'un eşi Brigitte Macron, Monfermeil Hastanesi’ne tıbbi malzeme bağışı yapan Türk denekleriyle bir araya gelerek şahsen teşekkür etti

Brigitte Macron'dan Bağış Yapan Türk Derneğine Teşekkür Ziyareti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmnuel Macron'un eşi Brigitte Macron, Monfermeil Hastanesi’ne tıbbi malzeme bağışı yapan Türk denekleriyle bir araya gelerek şahsen teşekkür etti.

Fransa'da karantina kararından bu yana ilk kez dışarı çıkan 67 yaşındaki first lady Brigitte Macron, ilk ziyaretini, Paris'in doğu banliyölerinden Montfermeil kentinde, Corona virüsüne karşı yoğun mücadele veren Monfermeil Devlet Hastanesi'ne yaptı.

Ziyareti sırasında hastanenin hemen karşısında, doktorların önlük ve maskelerinin hijyen kurallarına uygun yıkanabilmesi için belediye tarafından kurulan geçici çamaşırhaneye dönüştürülen bir spor salonunu ziyaret etti.

Corona virüsüyle mücadelede, Fransa Kamu Hastaneleri Vakfı Başkanı olarak aktif rol alan Fransız first lady, hastane ziyaretinden hemen önce, yıkanabilir önlük dikerek bağışlayan Fransa'daki Türk dernekleriyle bir araya geldi.

Macron, Montfermeil Belediye Başkanı Xavier Lemoine'ın daveti üzerine ziyarete katılan Türk derneklerine, "Yaptığınız gerçekten taktire değer bir dayanışma örneği" dedi.

Brigitte Macron, ardından Türk topluluğu ile kısa süre sohbet ederek, yemek yemek için iyi bir restoran önermelerini istedi.

Monfermeil kentinde örgütlü Türk dernekleri, Corona virüsü krizinin başında hastanelerde büyük bir tıbbi malzeme eksikliği yaşanırken, kendi olanaklarıyla sağlık çalışanları için 6 bin kumaş önlük ile çok sayıda maske dikerek bağışta bulundu.

Ayrıca el yıkama jeli ve hastaneleri dezenfekte etmekte kullanılan sıvıları da bağışlayan bölgedeki Türk dernekleri, olanakları bitince, hastanelerin temin ettiği kumaşlarla üretime devam etmiş.

Ancak devlet kontrolu ele alıp malzemeleri temin etmeye başlamasıyla dernekler bağışları durdurmuş.

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