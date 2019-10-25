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Briket imalathanesindeki havuza giren 2 çocuk boğuldu (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 25.10.2019 16:31 | Son Güncelleme

TOPRAĞA VERİLDİLER Mardin'de, briket imalathanesindeki havuzda boğulan Enis Bişi (9) ve Harun Arslan'ın (10) cenazeleri, otopsinin ardından yakınlarınca teslim alınıp Ortaköy Mahallesi'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.  SIRALARINA GÜL BIRAKILDI İki çocuğun ölümü eğitim gördükleri okulda öğretmenlerini ve arkadaşlarını yasa boğdu.

TOPRAĞA VERİLDİLER
Mardin'de, briket imalathanesindeki havuzda boğulan Enis Bişi (9) ve Harun Arslan'ın (10) cenazeleri, otopsinin ardından yakınlarınca teslim alınıp Ortaköy Mahallesi'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.
SIRALARINA GÜL BIRAKILDI
İki çocuğun ölümü eğitim gördükleri okulda öğretmenlerini ve arkadaşlarını yasa boğdu. Okulda Bişi ve Arslan için arkadaşları, sıralarına gül bıraktı. Taziyede bulunmak için okula gelen İl Milli Eğitim Müdür Vekili Murat Doğan ve Memur-Sen İl Başkanı Eyüp Değer de iki çocuğun sırasına gül bıraktı. Sınıfta öğrencilerle bir süre sohbet eden İl Milli Eğitim Müdür Vekili Murat Doğan, "Sevgili çocuklar öncelikle hem sizlerin, hem bizlerin, hem Ortaköy İlkokulu ailesinin başı sağ olsun. İnşallah bu yaşayacağınız son üzücü olay olur. Her musibette olduğu gibi bu ölümden ders çıkarmamız lazım. Lütfen anne babamızın büyüğümüzün sözünü dinlemeden kendi kafamıza göre işler yapmayalım. Nasıl ki yerimizden kalkıp çöp atarken öğretmenimizden izin alıyorsak, her konu da ailemize annemize babamızdan izin almalıyız" dedi.
İMALATHANE SAHİBİNİN İFADESİ ALINDI
Olayın ardından imalathane sahibi M.A. polis ekiplerince gözaltına alındı. M.A. ifadesinde çocuğunu hastaneye götürdüğü için imalathanede kimsenin olmadığını söyledi. M.A. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Olay sırasında bölgede olan Şeyhmuz Akbacı, yaşananların bütün mahalleyi yasa boğduğunu ifade ederek, iki çocuğun boğulduğu saatte atölye sahibinin çocuğunu hastaneye götürdüğünü ve atölyede kimsenin olmadığını, çocukların da bunu fırsat bilerek havuza girdiklerini söyledi.

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