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Briket yüklü kamyon devrildi: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.08.2018 11:21 | Son Güncelleme

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR (DHA)

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Briket yüklü kamyon devrildi: 3 yaralıBriket yüklü kamyon devrildi: 3 yaralı
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