Britanya parlamentosu Brexit'e erteleme istedi

Erteleme için 27 AB üyesinin de onayı gerekiyor.Brexit anlaşmasını iki kez reddeden Birleşik Krallık parlamentosu, Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılık sürecinin ertelenmesini öngören hükümetin hazırladığı önergeyi kabul etti. Önerge 202'ye karşı 412 oyla kabul edildi.

Önerge, ülkenin AB'den ayrılık koşullarını belirleyen Brüksel ile yapılan Brexit anlaşmasının 20 Mart'a kadar parlamentoda bir kez daha oylanmasını öngörüyor. Anlaşma parlamentodan geçerse Başbakan Theresa May hükümeti, AB'den Brexit’in 30 Haziran’a kadar ertelenmesini talep edecek. Anlaşma bir kez daha reddedilirse bu durumda hükümet AB'den daha uzun vadeli bir erteleme isteyecek.

Ancak parlamentonun alt kanadı olan Avam Kamarası'nın bu kararı alması yeterli değil. İngiliz hükümetinin erteleme konusunda AB yönetimini de ikna etmesi gerekiyor. Erteleme ancak AB'ye üye ülkelerin tamamının kabul etmesi halinde yürürlüğe girebiliyor. Bu onay sürecinde Birleşik Krallık'tan istenebilecek olası tavizler hükümeti endişelendiriyor.