Britanya seçim kampanyasına doğruluk testi: 'Muhafazakar Parti tarafından verilen reklamların yüzde 88'i seçmeni yanıltıcı'

12 Aralık seçimleri öncesinde üç siyasi parti tarafından Facebook'a verilen reklamları inceleyen veri doğrulama kuruluşu First Draft, Muhafazakar Parti reklamlarının yaklaşık yüzde 90'ının yanıltıcı iddialar içerdiği sonucuna vardı. Araştırma, İşçi Partisi reklamlarında yanıltıcı unsur bulamadı.

Reklamcılık sektörü uzmanlarının oluşturduğu partiler üstü bir grup olan Siyasi Reklamlar Reformu Koalisyonu da siyasi reklamlar üzerinde daha kapsamlı bir çalışmayla yanıltıcı reklamları listeledi ve yeni seçilecek hükümetten siyasi reklamların yasal denetime tabi kılınmasını talep etti.

Facebook incelemesi

Facebook'a Aralık ayının ilk dört gününde verilen reklamları inceleyen First Draft çalışması yalnızca üç parti, Muhafazakarlar, İşçi Partisi ve Liberal Demokratlar'a odaklandı.

Yapılan incelemede Muhafazakar Parti tarafından bu dört gün içinde verilen reklamların yüzde 88'inin kısmen ya da tamamen yanlış iddialar içerdiği sonucuna varıldı.

Kuruluş, örneğin İşçi Partisi'nin vaadettiği 1.2 trilyon sterlin kamu harcamasının her bir haneye 2400 sterline malolacağı yolundaki gerçek dışı iddianın 4 binin üzerinde reklamda tekrarlandığını belirlemiş.