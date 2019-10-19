Britanya yeniden Brexit'i oyluyor

Brüksel'de Britanya’nın AB’den ayrılmasına yönelik yeni anlaşmanın onaylanması üzerine bugün Britanya parlamentosunun alt kanadı özel bir oturum düzenleyerek anlaşmayı onaylayacak.

Britanya Avam Kamarası’nın cumartesi günü toplanması, 37 yıl önce Britanya ile Arjantin arasında patlak veren Falkland Savaşı'ndan bu yana bir ilk olma özelliği taşıyor. Yerel saat ile 10.30’da başlayacak oturumda ilk sözü Başbakan Boris Johnson alacak. Johnson konuşmasında Avrupa Birliği zirvesindeki süreci ve varılan Brexit anlaşmasının içeriğini anlatacak. Oylamanın ise yerel saat ile 15.30'da yapılması bekleniyor.

Johnson’un anlaşmanın parlamentodan onay alması için oturum öncesinde milletvekilleriyle saatlerce telefon konuşması yaptığı belirtiliyor. İngiltere'nin AB’den çıkış şartlarıyla ilgili eski Başbakan Theresa May parlamentonun onayına üç anlaşma sunmuş ancak her üç anlaşma da reddedilmişti.

Johnson oylama öncesinde yaptığı açıklamada "Backstop’tan vazgeçeceğimiz bir anlaşmaya sahibiz” diye konuştu. Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasındaki sınırın düzenlenmesiyle ilgili "backstop" maddesi daha önceki Brexit anlaşmalarının reddedilmesine neden olmuştu. Yeni anlaşma uyarınca Kuzey İrlanda, Britanya'nın Gümrük Birliği'nde kalmayı sürdürecek ve AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti ile sınır kontrollerinin önüne geçmek için AB'nin ortak pazar kurallarına tabi olmaya devam edecek.

DW / EC, BW

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