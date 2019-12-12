Britanya’da bir Brexit seçimi daha

Anketler Brexit taraftarı Başbakan Johnson’ı önde gösteriyor.Britanya'da seçmenler Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma sürecinin (Brexit) derhal tamamlanmasını isteyen Başbakan Boris Johnson ile yeniden referanduma gidilmesini savunan İşçi Partisi arasında seçimini yapmak üzere sandık başında.

AB'den ayrılmayı savunan Muhafazakar Parti lideri Başbakan Johnson, Brexit için verilen mühletin 31 Ekim'de dolmasının ardından yaşanan siyasi kriz ışığında erken seçim kararı almıştı. 2016'daki referandumda Brexit taraftarlarına öncülük eden Johnson, seçim kampanyalarını "Brexit işini bitirelim" sloganı üzerine kurdu. Johnson, Brexit konusunda yaşanan tıkanıklığı aşmayı ve eğitim, sağlık ve güvenliğe yapılan harcamaların artırılmasını vaat ediyor.

Johnson'ın bir numaralı rakibi İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn ise Brexit konusunda tarafsız davranacağını ve seçimleri kazanması durumunda AB'den ayrılık kararını yeniden halkoyuna sunacağını açıklamıştı.

Anketler seçmenin 2016'daki referandumun yanlış olduğunu düşünmelerine ve Muhafazakar Parti'nin önemli kan kaybına rağmen Johnson'ın seçim yarışını önde götürdüğünü ortaya koyuyor. Ülkedeki önde gelen anket şirketlerinin dün yayınladıkları sonuçlara göre Muhafazakarlar yarışı on puan kadar önde götürmelerine rağmen İşçi Partisinin aradaki farkı kapatma eğiliminde olduğu görülüyor.