Britanya'da Brexit oylaması ertelendi

Britanya parlamentosunun alt kanadı olan Avam Kamarası bugün yapılması beklenen Brexit oylamasını erteledi.

Ertelemeye eski muhafazakar milletvekili Oliver Letwin'in yasa değişikliği teklifinin 322 leyhte 306 aleyhte oyla kabul edilmesi neden oldu. Değişiklik hükümetin AB ile Brüksel'de uzlaşmaya varılan ve Britanya'nın birlikten çıkış şartlarını düzenleyen anlaşmayı oylamaya sunmasına engel oluyor. Ayrıca Başbakan Boris Johnson'a 31 Ekim olarak belirlenen birlikten ayrılma tarihini gelecek yılın Ocak ayına erteleme için AB'ye başvurma yükümlülüğü getiriyor. Ancak Johnson "Brexit'in ertelenmesi için müzakere etmeyeceğim. Yasa da beni böyle yapmaya zorlamıyor” açıklaması yaptı.

Johnson "AB'deki dostlarıma ve meslektaşlarıma başbakan olarak hizmet ettiğim 88 gündür herkese söylediğimi söyleyeceğim: Erteleme bu ülke, Avrupa Birliği ve demokrasimiz için kötü olacaktır” diye konuştu. Başbakan Johnson anlaşmayı oylamaya Salı günü sunacağını açıkladı.

Britanya'da ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn ise hükümetin erteleme için Avrupa Birliği ile müzakere etmesi gerektiğini söyledi. Corbyn "Başbakan yasaya riayet etmeli” diye konuştu.