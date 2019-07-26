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British Airways, Kahire uçuşlarına yeniden başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 11:03 | Son Güncelleme

Kahire uçuşlarını 6 gün önce durduran İngiliz havayolu firması British Airways, uçuşların yeniden başlayacağını açıkladı.İngiliz havayolu firması British Airways (BA), 20 Temmuz’da güvenlik endişeleri nedeniyle durdurduğu Mısır’ın başkenti Kahire’ye seferlerin 6 gün sonra bugün yeniden başlayacağını duyurdu.

Kahire uçuşlarını 6 gün önce durduran İngiliz havayolu firması British Airways, uçuşların yeniden başlayacağını açıkladı.
İngiliz havayolu firması British Airways (BA), 20 Temmuz’da güvenlik endişeleri nedeniyle durdurduğu Mısır’ın başkenti Kahire’ye seferlerin 6 gün sonra bugün yeniden başlayacağını duyurdu. BA sözcüsü yaptığı açıklamada, "Güvenlik düzenlemelerinin ardından hizmetimizin 26 Temmuz Cuma günü devam edeceğini ve Kahire’ye olan seferlerimizin yeniden başlayacağını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.
Mısır Sivil Havacılık Bakanlığı Pazar günü yaptığı açıklamada, British Airways’in Mısırlı yetkililerle müzakere etmeden seferleri durdurduğunu vurgulamıştı.
Alman havayolu şirketi Lufthansa da aynı gerekçelerle Kahire uçuşlarını durdurmuştu.

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