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British Airways pilotlarının grevi ikinci gününde

YAŞAM HABERLERİ  | 10.09.2019 13:43 | Son Güncelleme

İngiliz havayolu şirketi British Airways’ın pilotlarının ücret artışlarında anlaşmaya varamamaları nedeniyle başlattığı grev ikinci gününde devam ediyor.

British Airways pilotlarının grevi ikinci gününde

İngiliz havayolu şirketi British Airways’ın pilotlarının ücret artışlarında anlaşmaya varamamaları nedeniyle başlattığı grev ikinci gününde devam ediyor. Grev nedeniyle bin 700 uçuşun iptal edildiği, 195 bin kişinin etkilendiği belirtildi.
British Airways (BA) pilotlarının düşük maaşları protesto etmek için dün başlattıkları grev ikinci gününde devam ediyor. İngiliz Havayolu Pilotları Birliği BALPA, iki gün içinde grev nedeniyle bin 700’den fazla uçuşun iptal edildiğini ve 195 bin yolcunun etkilendiğini belirtti. BALPA, grevin havayolu şirketine yaklaşık 40 milyon sterline mal olduğunu ücret anlaşmazlığının maliyetinin ise yalnızca 1 milyon sterline mal olacağını belirtti. BALPA’dan yapılan açıklamada, 48 saatlik grevin ilk gününde uçuşların neredeyse yüzde 100’ünün iptal edildiği ifade edilerek, anlaşmazlığa ilişkin henüz bir görüşme planlanmadığı kaydedildi.

Havayolu şirketinden açıklama
Havayolu şirketi BA tarafından greve ilişkin yapılan açıklamada, “Grevin müşterilerimizde yol açtığı hayal kırıklığını anlıyoruz. Ödeme anlaşmazlığını çözmek için aylarca uğraştıktan sonra, bunun olmasından dolayı çok üzgünüz. BALPA ile görüşmelere dönmek için hazırız ve istekliyiz. Ne yazık ki BALPA’dan hangi pilotların grev yapacağı hakkında bilgi alamadık. Kaç kişinin işe geleceği veya hangi uçuşun hazır olduğunu tahmin etmenin hiçbir yolu yoktu, bu nedenle uçuşlarımızın yaklaşık yüzde 100’ünü iptal etmekten başka seçeneğimiz yoktu” ifadeleri yer aldı.

Uçuşların iptal olması kaosa yol açtı
BA’nın yolculara para iadesi, uçuşların başka bir tarihe ertelenmesi ve alternatif bir havayolu şirketine rezervasyon yaptırma seçeneklerini sunmak için haftalarca çalıştığı belirtildi. Ancak uçuşları iptal edilen ve problemleri çözülemeyen yolcular, İngiliz havayolu şirketini sosyal medyada ilgisizlikle suçladı.
Pilotların 27 Eylül’de 24 saatlik bir grev daha yapması bekleniyor.
İngiliz havayolu şirketi BA, pilotlara ücretlerde 3 yıl boyunca yüzde 11.5’lik artış teklif etmiş ve bazı pilotların ücretlerinin 200 bin sterline çıkacağını belirtmişti. Ancak BALPA, çalışanların kazancı göz önüne alınarak şirketin karından daha büyük bir pay almak istediklerini bildirmişti.

British Airways pilotlarının grevi ikinci gününde

British Airways pilotlarının grevi ikinci gününde

British Airways pilotlarının grevi ikinci gününde

British Airways pilotlarının grevi ikinci gününde

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