HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. British Airways uçağı Atlantik'i 5 saatten kısa sürede geçti

British Airways uçağı Atlantik'i 5 saatten kısa sürede geçti

DÜNYA HABERLERİ  | 10.02.2020 10:28 | Son Güncelleme

İngiliz hava yolları British Airways (BA), Atlantik'i 5 saatten kısa sürede geçen ticari uçuş gerçekleştirdi.

British Airways uçağı Atlantik'i 5 saatten kısa sürede geçti

BA'nın New York'ta John F. Kennedy Uluslararası Havaalanı'ndan kalkan uçağı, dün sabah 4 saat 56 dakika sonra Londra'da Heathrow Havalimanı'na indi.

Küresel uçuşları takip eden Flightradar24'e göre, bu, New York ile Londra arasında sesten yavaş ticari uçuşlar için yeni bir rekor oldu.

Daha önceki rekor, iki şehir arasını 5 saat 13 dakikada alan Norveç hava yolları Norwegian Air uçağına aitti.

New York-Londra uçuşlarının ortalama 6 saat 13 dakika sürdüğü ifade ediliyor.

BA da Boeing 747 uçağıyla yapılan seferin süresini doğrularken, şirket için güvenliğin hızdan önce geldiğini vurguladı.

Uçuşları 2003 yılında durdurulan sesten hızlı Concorde uçakları, Atlantik'i 3 saatten biraz fazla sürede geçiyordu.

Kaynak: AA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
En güzel Nazım Hikmet sözleriEn güzel Nazım Hikmet sözleri
PARTNER 'Hiçbir gol onunla ilişkiye girmekten güzel değil' demişti! Olay kareler 'Hiçbir gol onunla ilişkiye girmekten güzel değil' demişti! Olay kareler
İdlib'den Türkiye sınırına göç edenlerin sayısı 830 bini bulduİdlib'den Türkiye sınırına göç edenlerin sayısı 830 bini buldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
4 saat 56 dakika atlantik British Airways

En Çok Okunan Haberler

O Ses Türkiye'de 10 yılın şampiyonu belli oldu!

O Ses Türkiye'de 10 yılın şampiyonu belli oldu!

92'inci Oscar ödülleri sahiplerini buldu! İşte kazananlar

92'inci Oscar ödülleri sahiplerini buldu! İşte kazananlar

Kayak keyfi feci şekilde sonlandı! Korku dolu o anlar kamerada

Kayak keyfi feci şekilde sonlandı! Korku dolu o anlar kamerada

Jackie Chan'den 'korona' adımı! Büyük ödül vaadi

Jackie Chan'den 'korona' adımı! Büyük ödül vaadi

Samsun'da can pazarı! Yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı

Samsun'da can pazarı! Yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı

Tepki çeken sözlerinin ardından Mustafa Akıncı'dan bir açıklama daha!

Tepki çeken sözlerinin ardından Mustafa Akıncı'dan bir açıklama daha!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Tehlikeli gerilim! Rumlar, Türk topraklarını ihlal edince...

Tehlikeli gerilim! Rumlar, Türk topraklarını ihlal edince...

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Çin'de babası karantinaya alınan engelli çocuk hayatını kaybetti

Çin'de babası karantinaya alınan engelli çocuk hayatını kaybetti

Rusya'dan çok önemli Türkiye açıklaması!

Rusya'dan çok önemli Türkiye açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Japonya'daki gemide koronavirüs tespit edilen kişi sayısı arttı

3 binden fazla yolcu var! Bir kötü haber daha geldi

İdlib'den Türkiye sınırına göç edenlerin sayısı 830 bini buldu

İdlib'den Türkiye sınırına göç edenlerin sayısı 830 bini buldu

Trump'ın duvar planına Pentagon'dan finansal destek

Trump'ın duvar planına Pentagon'dan finansal destek

Çin’de yeni koronavirüs salgınından ölenlerin sayısı 909’a yükseldi

Koronavirüste son 24 saatte 97 ölüm!

İsrail, Gazze'ye hava saldırısı düzenledi

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

Dünyaca ünlü oyuncu Jackie Chan'den korona virüsüne panzehir bulanlara büyük ödül

Jackie Chan'den 'korona' adımı! Büyük ödül vaadi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.