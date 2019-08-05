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British Airways'a ait uçak Valensiya'ya acil iniş yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2019 23:34 | Son Güncelleme

Bristish Airways'a ait bir uçak, motorlarından birinden çıkan duman sonrasında İspanya'nın Valensiya kentindeki Manises Havalimanı'na acil iniş yaptı - Uçaktaki 19 yolcunun hafif yaralandığı bildirildi

MADRİD (AA) - İngiliz hava yolu şirketi British Airways'e ait yolcu uçağının motorlarından birinden duman çıkmasının ardından İspanya'nın Valensiya kentindeki Manises Havalimanı'na acil iniş yaptığı bildirildi.

Valensiya Özerk Yönetimi Hükümeti Acil Durum Merkezi ve Valensiya Valiliği tarafından İspanya'nın EFE haber ajansına yapılan açıklamada, Londra-Valensiya seferini yapan British Airways'e ait uçağın, acil iniş yapmak zorunda kaldığı belirtildi.

Açıklamada, acil iniş yapan uçaktaki yolculardan 19'unun hafif yaralandığı, dumandan zehirlenen 3 yolcunun hastaneye kaldırıldığı bilgisi verildi.

Yetkililer, uçağın acil inişinin ardından hemen piste giden itfaiye ekiplerinin, dumanın olduğu motora, alev almadan önce müdahale ettiklerini söyledi.

Yetkililerinin önlem amacıyla 25 dakikalığına hava trafiğini kapattıkları, uçağın güvenliğinin sağlanmasından sonra havalimanındaki durumun normale döndüğü kaydedildi.

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