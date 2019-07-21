HABER

British Airways'in Kahire uçuşlarını askıya alması

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2019 01:28 | Son Güncelleme

British Airways'in Kahire uçuşlarını askıya alması

KAHİRE (AA) - Kahire Uluslararası Havalimanı İdaresi, İngiliz havayolu şirketi British Airways'in, güvenlik endişeleri nedeniyle Kahire'ye yapılan uçuşları bir haftalığına askıya alma kararını "iç meselesi" şeklinde değerlendirdi.

Mısır'ın Eş-Şuruk gazetesinin haberine göre, Kahire Havalimanı Şirketi Başkanı Ahmed Fevzi, İngiliz havayolu şirketinden Kahire uçuşlarının askıya alındığına ilişkin herhangi bir bildirim almadıklarını, havaalanında güvenlik ve yolcuların selameti konusunda herhangi bir izlenimin kendilerine aktarılmadığını kaydetti.

Fevzi, ilgili konunun British Airways'in kendi iç meselesi olduğunu hatırlattı.

Mısır Sivil Havacılık Bakanlığı Kahire'deki İngiltere Büyükelçiliğinden naklen yaptığı açıklamada, söz konusu kararın İngiliz Dışişleri ya da Ulaştırma bakanlıklarından çıkmadığını aktardı.

Öte yandan, Alman havayolu şirketi Lufthansa da benzeri bir kararla Kahire uçuşlarını geçici olarak askıya aldığını duyurdu. Lufthansa'nın bu kararına ilişkin Mısırlı yetkililerden henüz bir açıklama yapılmadı.

2019’un en seksi kadını seçildi! Güzellik sırrını paylaştı2019’un en seksi kadını seçildi! Güzellik sırrını paylaştı
Bakan Soylu ve Pakdemirli'den gençlik merkezine ziyaret (2)Bakan Soylu ve Pakdemirli'den gençlik merkezine ziyaret (2)
Beylikdüzü Klasik Müzik Günleri, görkemli gala konseriyle sona erdiBeylikdüzü Klasik Müzik Günleri, görkemli gala konseriyle sona erdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
British Airways mısır seferlerin askıya alınması

En Çok Okunan Haberler

Mini şortuyla sosyal medyayı salladı

Mini şortuyla sosyal medyayı salladı

Kahreden olay! Önce oğlu sonra kardeşi girdikleri kuyudan çıkamayınca...

Kahreden olay! Önce oğlu sonra kardeşi girdikleri kuyudan çıkamayınca...

9 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

9 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Şimdi de süper minisiyle kalça dansı yaptı

Şimdi de süper minisiyle kalça dansı yaptı

İran görüntüleri yayımladı! İşte o anlar...

İran görüntüleri yayımladı! İşte o anlar...

Konya'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Konya'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Birkaç ay önce keşfettiler! Doğu'da bir benzeri daha yok

Birkaç ay önce keşfettiler! Doğu'da bir benzeri daha yok

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Konya'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Uşak’ta ‘Amerikan rüyası’nın sembolü 1 milyon dolarlık banknot ele geçirildi

Yer: Uşak! 'Amerikan rüyası' ele geçirildi

İlber Ortaylı’dan 30 Ağustos açıklaması

İlber Ortaylı’dan 30 Ağustos açıklaması

Klima patladı, ortalık savaş alanına döndü

Panik anları! Ortalık savaş alanına döndü

Arkadaşları ile girdiği denizde kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

9 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Bucak’ta kuyu faciası: Anne ve dayı öldü, oğul son anda kurtuldu

Kahreden olay! Önce oğlu sonra kardeşi girdikleri kuyudan çıkamayınca...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.