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British Havayolları uçağı motor arızası nedeniyle İstanbul'a acil iniş yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2019 16:33 | Son Güncelleme

İngiliz havayolu şirketi British Havayolları'nın (BA) Chennai-Londra seferini yapan 'Boeing 787-Dreamliner' tipi yolcu uçağı, motor arızası nedeniyle İstanbul Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı.

British Havayolları uçağı motor arızası nedeniyle İstanbul'a acil iniş yaptı

Edinilen bilgiye göre, Hindistan'ın Chennai kentinden, Londra'ya gitmek üzere 211 yolcusuyla hareket eden, British Havayolları'nın "Boeing 787" tipi uçağının sağ motorunda arıza meydana geldi. Uçağın kaptan pilotu, Türkiye hava sahasındayken kule ile irtibata geçerek, İstanbul Havalimanı'na zorunlu iniş için istedi. British uçağı saat 12.30 sıralarında İstanbul Havalimanı'na inişini gerçekleştirdi. Uçaktaki yolcular terminale alındı. Apronda açığa park edilen uçak kontrol edilirken, sağ motorunda yağ sızıntısı ikazı verdiği öğrenildi. Yiyecek ve içecek ikram edilen yolcuların akşam saatlerinde başka bir uçakla Londra'ya gönderileceği öğrenildi.

Yolcular yaşadıkları olayı basın mensuplarına anlattı. Yolculardan Karthık Veluchamy, "Uçak, Hindistan'dan teknik problemlerden dolayı gecikmeli kalktı. Kalktıktan sonra 3-4 saat sonra da pilot bize sağ motorda yağ arızası meydana geldiğini ve İstanbul'a ineceğimizi söyledi. Lonra ile irtibata geçilerek, durumdan haberdar edildi. Sonra buraya indik. Pilot her şeyin yolunda olduğunu söyledi.

Buraya güvenli şekilde iniş yaptık. Yeni bir uçak gönderecekler. Fakat uçağın kalkması zamanıyla ve durumuyla ilgili yeterince bilgilendirilmedik" dedi.

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"SORUNUN KISA SÜREDE ÇÖZÜLÜMEYECEĞİ ANLAŞILDI"

Debashis Chatterjee ise uçuşun yarısında konuyla ilgili olarak bilgilendirildiklerini belirterek, "Teknik problem olduğu konusunda anons yaptılar. İstanbul'a teknik iniş yapmak zorunda olduğu söylendi. Arızanın giderilmesi halinde aynı uçakla Londraya gidebilirdik ancak Sorunun kısa sürede çözülümeyeceği anlaşıldı. Akşam saatlerinde yeni bir uçak gönderilecek. Biz de onunla gideceğiz. Burada olmaktan mutluyum. Ben daha önce gelmiştim ancak ailem için farklı bir deneyim oldu" ifadelerini kullandı.

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British Havayolları uçağı motor arızası nedeniyle İstanbul'a acil iniş yaptıBritish Havayolları uçağı motor arızası nedeniyle İstanbul'a acil iniş yaptı
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