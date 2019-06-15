British Havayolları uçağı motor arızası nedeniyle İstanbul'a acil iniş yaptı

Edinilen bilgiye göre, Hindistan'ın Chennai kentinden, Londra'ya gitmek üzere 211 yolcusuyla hareket eden, British Havayolları'nın "Boeing 787" tipi uçağının sağ motorunda arıza meydana geldi. Uçağın kaptan pilotu, Türkiye hava sahasındayken kule ile irtibata geçerek, İstanbul Havalimanı'na zorunlu iniş için istedi. British uçağı saat 12.30 sıralarında İstanbul Havalimanı'na inişini gerçekleştirdi. Uçaktaki yolcular terminale alındı. Apronda açığa park edilen uçak kontrol edilirken, sağ motorunda yağ sızıntısı ikazı verdiği öğrenildi. Yiyecek ve içecek ikram edilen yolcuların akşam saatlerinde başka bir uçakla Londra'ya gönderileceği öğrenildi.

Yolcular yaşadıkları olayı basın mensuplarına anlattı. Yolculardan Karthık Veluchamy, "Uçak, Hindistan'dan teknik problemlerden dolayı gecikmeli kalktı. Kalktıktan sonra 3-4 saat sonra da pilot bize sağ motorda yağ arızası meydana geldiğini ve İstanbul'a ineceğimizi söyledi. Lonra ile irtibata geçilerek, durumdan haberdar edildi. Sonra buraya indik. Pilot her şeyin yolunda olduğunu söyledi.