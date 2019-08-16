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British Steel - OYAK, İngiliz çelik devini satın alıyor

16.08.2019 12:21 | Son Güncelleme

Ordu Yardımlaşma Kurumu, British Steel'i satın almak için İngiliz çelik deviyle ön anlaşmaya vardı. OYAK'tan yapılan açıklamada, bu yılın sonuna kadar şirketin devralınmasının planlandığı belirtildi. OYAK'ın sahibi olan Ataer Holding, Mayıs ayında iflas eden British Steel'le görüşmeler yürütüyordu. Ataer Holding, Türkiye'nin en büyük çelik üreticisi Erdemir'in de yüzde 49,3'ünün sahibi.

British Steel - OYAK, İngiliz çelik devini satın alıyor

Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK), British Steel'i satın almak için İngiliz çelik deviyle ön anlaşmaya vardı. OYAK'tan yapılan açıklamada, bu yılın sonuna kadar şirketin devralınmasının planlandığı belirtildi.

OYAK'ın sahibi olan Ataer Holding, Mayıs ayında iflas eden British Steel'le görüşmeler yürütüyordu.

British Steel, 3 bin kişinin çalıştığı Scunthorpe çelik fabrikasının da sahibi olan.

Şirketin İngiltere'nin kuzeybatısındaki Teesside'da da 800 çalışanı olan bir fabrikası bulunuyor.

British Steel'den her yıl 100 bin ton ray satın alan İngiliz Demiryolları İdaresi de şirketin bazı tesislerine talip olmuştu.

Ancak British Steel, tüm işletmeyi satın alacak bir şirket aradığını duyurmuştu.

Ataer Holding, Türkiye'nin en büyük çelik üreticisi Erdemir'in de yüzde 49,3'ünün sahibi.

İngiliz Financial Times gazetesi daha önce bu satışın gerçekleşmesi halinde, Erdemir'in de daha fazla satış kanalı bulacağını yazmıştı.

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