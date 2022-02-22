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Britney Spears 15 milyon dolarlık anlaşma yaptı

22.02.2022 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Britney Spears, son dönemde babasına karşı verdiği vasilik mücadelesi ve hayatının bilinmeyenlerini anlatacağı anı kitabı için rekor bir anlaşmaya imza attı. Britney Spears 15 milyon dolarla anlaşarak Obama çiftinin anlaşmasından sonra tüm zamanların en pahalı kitap anlaşmasına imza atmış oldu.

Britney Spears 15 milyon dolarlık anlaşma yaptı

Britney Spears, rekor bir kitap anlaşmasına imza attı. Şöhreti, aile ilişkileri, babasının 13 yıllık vasiliği ve bu vasiliği bitirmek için verdiği hukuk mücadelesini anlatacağı kitap için 15 milyon dolarlık anlaşma yaptı.

40 yaşındaki iki çocuk annesi şarkıcı, hakkında yazılanları kendi tarafından anlatacağı kitap için yayın şirketi Simon&Schuster ile el sıkıştı.

Page Six’e konuşan bir kaynak, "Bu anlaşma, Obama'larınkinden sonra tüm zamanların en büyüğü" dedi. Eski ABD Başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama, Penguin Random House ile kitapları için 2017’de 65 milyon dolarlık bir anlaşma imzalamıştı.

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