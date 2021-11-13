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Britney Spears artık özgür

13.11.2021 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Los Angeles şehrinde mahkeme, şarkı Britney Spears'ın serveti ve hayatının kontrol edilmesine yol açan yasal vasiliğe son verilmesi kararı aldı.

Britney Spears artık özgür

ABD'nin Los Angeles şehrinde mahkeme, şarkı Britney Spears'ın serveti ve hayatının kontrol edilmesine yol açan yasal vasiliğe son verilmesi kararı aldı.

39 yaşındaki şarkıcı sosyal medyadan hayranlarına yaptığı duyuruda, "hayatının en güzel günü olduğunu ve ağlamak üzere olduğunu" yazdı.

Britney Spears'ın babası, 13 yıldır şarkıcının hayatına dair her alanı kontrol ediyordu.

Los Angeles'taki mahkemenin önünde toplanan Britney Spears hayranları şarkıcıya destek olarak vasiliğin bir tacize dönüştüğünü sloganlarla haykırdı.

Britney Spears'ın babası Jamie daha önceki duruşmalarda o dönemde bu kararın alınmasının doğru bir adım olduğunu, ancak artık şarkıcının kendi hayatının kontrolünü geri alması gerektiğini söylemişti.

2008'de akıl sağlığı konusunda kaygıların ortaya çıkmasından sonra Britney Spears'ın kariyeri yasal vasilerinin eline geçmişti.

Mahkeme, Jamie Spears'a kızının serveti ve hayatının diğer alanlarını kontrol etme yetkisi vermişti.

Britney Spears ise yıllar sonra babasının elinden vasiliği almak için mücadele etmeye başladı ve vasiliğin istismara dönüştüğünü belirtti.

Jamie Spears ise suçlamaları reddederek kızının durumu konusunda kaygılı olduğunu savundu.

Şarkıcının hayranları #FreeBritney kampanyası başlatmış, şarkıcının kendi hayatı üzerinde söz söyleyebilme hakkına sahip olmasını talep etmişti.

Şarkıcının hayranları kararı mahkeme dışında sevinçle karşıladı

Uzayıp giden yasal anlaşmazlık, bu yıl yayınlanan ve şarkıcının vesayeti konusundaki tartışmaları ele alan "Framing Britney Spears" adlı belgeselle yeniden dikkatleri çekti.

39 yaşındaki şarkıcı, yargıca kendisine ilaç verildiğini, zorla sahneye çıkmasının istendiğini ve çocuk sahibi olmasının engellendiğini söylemişti.

Los Angeles'taki yargıç Brenda Penny ise cuma günkü duruşmada Britney Spears lehine karar verdiğini açıkladı, taraflar bu karara karşı çıkmadı.

Bir muhasebecinin tutularak sürmekte olan mali sorunlara çözüm getirmesi gerektiğine kadar verildi.

Dışarıda toplanan hayranlarına seslenen Britney Spears'ın avukatı Mathew Rosengart ise bütün bu süre boyunca şarkıcının gösterdiği cesareti takdir ettiğini aktardı.

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