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Britney Spears sınırları zorladı! Herkesi şoke etti

07.01.2022 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kasım ayında vasilikten kurtulan Britney Spears sosyal medyayı kullanma şekliyle zaman zaman gündeme geliyor. Ünlü şarkıcı son hareketiyle 'Yok artık' dedirtti. Spears tamamen çıplak fotoğrafında göğüslerini ve cinsel organını emojiyle kapatıp paylaştı.

Britney Spears sınırları zorladı! Herkesi şoke etti

Babasıyla davalık olan Britney Spears 13 yıllık vasiliğin sona ermesiyle rahatlamıştı. Hayranları tarafından da desteklenen ünlü yıldız sosyal medyadaki paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Zaman zaman üstsüz pozlarını paylaşan Spears son pozuyla herkesi şoke etti.

Britney Spears, tam önden çıplak bir selfie yayınladı ve bu paylaşıma "Özgür kadın enerjisi hiç bu kadar iyi hissettirmedi" dedi. Ünlü şarkıcının bu karesini görenler şoke oldu.

Ekran Alıntısı

Göğüslerini ve cinsel organını çiçek emojisiyle kapatan ünlü şarkıcı paylaşımını da yorumlara kapamıştı. Ancak Spears'ın bu paylaşımı Instagram'da saatlerce gündemde kaldı.


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Instagram Britney Spears
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