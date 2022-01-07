Britney Spears sınırları zorladı! Herkesi şoke etti

Babasıyla davalık olan Britney Spears 13 yıllık vasiliğin sona ermesiyle rahatlamıştı. Hayranları tarafından da desteklenen ünlü yıldız sosyal medyadaki paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Zaman zaman üstsüz pozlarını paylaşan Spears son pozuyla herkesi şoke etti.

Britney Spears, tam önden çıplak bir selfie yayınladı ve bu paylaşıma "Özgür kadın enerjisi hiç bu kadar iyi hissettirmedi" dedi. Ünlü şarkıcının bu karesini görenler şoke oldu.

Göğüslerini ve cinsel organını çiçek emojisiyle kapatan ünlü şarkıcı paylaşımını da yorumlara kapamıştı. Ancak Spears'ın bu paylaşımı Instagram'da saatlerce gündemde kaldı.



