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Britney Spears domuz sahiplendi

06.08.2021 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süredir babasının vasiliğinin sona ermesini istediği davayla gündeme gelen Britney Spears, anksiyete (kaygı) sorununun üstesinden gelmek için ilginç bir yol seçti. Domuz sahiplenen ünlü şarkıcı at terapisi yaptığını da söyledi.

Britney Spears domuz sahiplendi

Ünlü şarkıcı Britney Spears, zihinsel rahatlama yolu olarak domuzları sevmeyi seçti. 39 yaşındaki pop şarkıcısı, Instagram paylaşımında hayatıyla ilgili detayları ve zihinsel sağlık durumunu aktarırken yeni gevşeme yönteminden de bahsetti.

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Spears, Geeze adlı domuzu severken çekilen videosunu paylaştı. “Daha önce onun gibi bir domuz görmemiştim” diyen şarkıcı, domuzu biraz korkarak sevdiğini gösteren paylaşımında, “Bunu hiç paylaşmamıştım çünkü korkusuz bir şarkıcı olmam gerektiği için bu görüntü utanç vericiydi. Ama aynı zamanda atlarla da zaman geçiriyorum. Sosyal anksiyetemi (kaygı) hafifletmek için haftada birkaç gün at terapisi yapıyorum” dedi.
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Spears, Geeze adlı domuzu severken çekilen videosunu paylaştı. “Daha önce onun gibi bir domuz görmemiştim” diyen şarkıcı, domuzu biraz korkarak sevdiğini gösteren paylaşımında, “Bunu hiç paylaşmamıştım çünkü korkusuz bir şarkıcı olmam gerektiği için bu görüntü utanç vericiydi. Ama aynı zamanda atlarla da zaman geçiriyorum. Sosyal anksiyetemi (kaygı) hafifletmek için haftada birkaç gün at terapisi yapıyorum” dedi.

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Britney Spears
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