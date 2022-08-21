Britney Spears, Elton John ile geri dönüyor! Erotik dansına yorum yağdı

Şarkıcı Britney Spears geçtiğimiz haftalarda üst üste paylaştığı çıplak fotoğraflarla herkesi şoke etmiş, 1 saatte 11 çıplak pozunu paylaşarak çocukları dagil herkesi şoke etmişti.

Ünlü şarkıcı bu defa kariyeri ile gündemde. Özgürlüğünü kazandıktan sonra, efsane müzisyen Elton John ile stüdyoya giren Spears, geri dönmeye hazırlanıyor.



Instagram hesabından Hold Me Now şarkısında dans eden ünlü şarkıcı, erotik dansıyla geri dönüşünü kutladı.



Kırmısı seksi bir kostümle erotik şekilde dans ederek çektiği video ile yeni şarkısını duyuran Britney Spears, takipçilerini heyecanlandırdı.



