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Britney Spears, Elton John ile geri dönüyor! Erotik dansına yorum yağdı

21.08.2022 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hayranları yaklaşmakta olan Elton John ve Britney Spears düetini sabırsızlıkla beklerken , Spears, Hold Me Now şarkısında dans ettiği anları Instagram'da paylaştı.

Şarkıcı Britney Spears geçtiğimiz haftalarda üst üste paylaştığı çıplak fotoğraflarla herkesi şoke etmiş, 1 saatte 11 çıplak pozunu paylaşarak çocukları dagil herkesi şoke etmişti.

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Ünlü şarkıcı bu defa kariyeri ile gündemde. Özgürlüğünü kazandıktan sonra, efsane müzisyen Elton John ile stüdyoya giren Spears, geri dönmeye hazırlanıyor.
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Instagram hesabından Hold Me Now şarkısında dans eden ünlü şarkıcı, erotik dansıyla geri dönüşünü kutladı.

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Kırmısı seksi bir kostümle erotik şekilde dans ederek çektiği video ile yeni şarkısını duyuran Britney Spears, takipçilerini heyecanlandırdı.


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Anahtar Kelimeler:
Britney Spears Elton John
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