MAGAZİN

Britney Spears eski günlerine dönmeye hazır!

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.10.2019 11:05 | Son Güncelleme

Britney Spears ve erkek arkadaşı Sam Asghari Instagram en şirin çiftlerden biri olduğu kanıtlamaya kararlı.

Ünlü yıldız haftaya başlarken Instagram hesabından evinin arka bahçesinde jimnastik yaparken çekilen bir videosunu paylaştı.

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Paylaşımının altına 'Spora başladığımdan bu yana tam bir yıl geçti. Açık havada sevgilimle jimnastik yaparak ter atmak çok keyifli'

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'Göründüğü gibi kaslarım çok kuvvetli.' notunu düştü.

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37 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız, bir dönem uyuştucu kullanımına başlamış ve kariyerinde ve özel hayatında çöküş yaşamaya başlamıştı.

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Kötü günleri geride bırakmaya çabalayan Britney Spears, kendini spora vererek motive oluyor.

Britney Spears

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Britney Spears instagram

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