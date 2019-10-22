Britney Spears eski günlerine dönmeye hazır!

Ünlü yıldız haftaya başlarken Instagram hesabından evinin arka bahçesinde jimnastik yaparken çekilen bir videosunu paylaştı.

Paylaşımının altına 'Spora başladığımdan bu yana tam bir yıl geçti. Açık havada sevgilimle jimnastik yaparak ter atmak çok keyifli'

'Göründüğü gibi kaslarım çok kuvvetli.' notunu düştü.

37 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız, bir dönem uyuştucu kullanımına başlamış ve kariyerinde ve özel hayatında çöküş yaşamaya başlamıştı.



Kötü günleri geride bırakmaya çabalayan Britney Spears, kendini spora vererek motive oluyor.