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Britney Spears, İran doğumlu erkek arkadaşı Sam Asghari ile nişanlandı

13.11.2021 19:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikalı pop müzik yıldızı Britney Spears, uzun zamandır erkek arkadaşı olan Sam Asghari ile nişanlandıklarını duyurdu. Instagram'a koyduğu bir video ile nişanı duyuran Spears, "Buna inanamıyorum" mesajını da paylaşıma ekledi.

Britney Spears, İran doğumlu erkek arkadaşı Sam Asghari ile nişanlandı

Amerikalı pop müzik yıldızı Britney Spears, uzun zamandır erkek arkadaşı olan Sam Asghari ile nişanlandıklarını duyurdu.

Instagram'a koyduğu bir video ile nişanı duyuran Spears, "Buna inanamıyorum" mesajını da paylaşıma ekledi.

39 yaşındaki yıldızın serveti ve hayatının diğer alanları yaklaşık 13 yıldır babası tarafından yönetiliyordu.

Ünlü şarkıcı, hayatı hakkındaki kararların vasinin elinde olması nedeniyle, Ashgari ile evlenmesinin veya yeniden çocuk sahibi olmasının engellendiğini söylemişti.

Mahkeme tarafından kızına vasilik yapması için atanan Jamie Spears, geçtiğimiz günlerde, bu görevden çekilmek için mahkemeye başvurdu.

27 yaşında bir aktör ve özel çalıştırıcı olan Tahran doğumlu Sam Asghari de benzer bir paylaşımla nişanı duyurdu.

İkili 2016 yılında bir müzik klibinin setinde tanıştı.

Asghari'nin menajeri nişan haberini People dergisine doğruladı ve "Çift bugün uzun süredir devam eden ilişkilerini resmiyete dökme kararı aldı. Kendilerine gösterilen destek ve sevgiden de büyük mutluluk duydular" dedi.

Önceki iki evliliğinin biri 55 saat sür**müştü**

Britey Spears ilk kez 2004 yılında çocukluk arkadaşı Jason Alexander ile Las Vegas'ta evlendi. Ancak bu evlilik yalnızca 55 saat sürdü.

https://www.instagram.com/p/CTvPcEJP\_2P/?utm\_source=ig\_embed

Spears ikinci evliliğini aynı yıl dansçı Kevin Federline ile yaptı. 2007 yılında ayrılan çiftin iki çocuğu bulunuyor.

39 yaşındaki Spears, iki kez babasını vasilikten uzaklaştırmaya çalışmış ve onun "vasiliği istismarla" suçlanması çağrısında bulunmuştu.

Britney Spears; kendisine ilaç verildiğini, zorla sahneye çıkmasının istendiğini ve çocuk sahibi olmasının engellendiğini öne sürmüştü.

Jamie Spears ise suçlamaları reddetmiş ve kızının durumunun kendisini kaygılandırdığını savunmuştu.

Şarkıcının hayranları ise #FreeBritney kampanyası başlatarak, Britney Spears'ın hayatı üzerinde söz söyleyebilme hakkına sahip olmasını talep etmişlerdi.

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