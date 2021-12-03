HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Britney Spears, İran doğumlu erkek arkadaşı Sam Asghari ile nişanlandı

Britney Spears, İran doğumlu erkek arkadaşı Sam Asghari ile nişanlandı

03.12.2021 08:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikalı pop müzik yıldızı Britney Spears, uzun zamandır erkek arkadaşı olan Sam Asghari ile nişanlandıklarını duyurdu. Instagram'a koyduğu bir video ile nişanı duyuran Spears, "Buna inanamıyorum" mesajını da paylaşıma ekledi.

Britney Spears, İran doğumlu erkek arkadaşı Sam Asghari ile nişanlandı

Amerikalı pop müzik yıldızı Britney Spears, uzun zamandır erkek arkadaşı olan Sam Asghari ile nişanlandıklarını duyurdu.

Instagram'a koyduğu bir video ile nişanı duyuran Spears, "Buna inanamıyorum" mesajını da paylaşıma ekledi.

39 yaşındaki yıldızın serveti ve hayatının diğer alanları yaklaşık 13 yıldır babası tarafından yönetiliyordu.

Ünlü şarkıcı, hayatı hakkındaki kararların vasinin elinde olması nedeniyle, Ashgari ile evlenmesinin veya yeniden çocuk sahibi olmasının engellendiğini söylemişti.

Mahkeme tarafından kızına vasilik yapması için atanan Jamie Spears, geçtiğimiz günlerde, bu görevden çekilmek için mahkemeye başvurdu.

27 yaşında bir aktör ve özel çalıştırıcı olan Tahran doğumlu Sam Asghari de benzer bir paylaşımla nişanı duyurdu.

İkili 2016 yılında bir müzik klibinin setinde tanıştı.

Asghari'nin menajeri nişan haberini People dergisine doğruladı ve "Çift bugün uzun süredir devam eden ilişkilerini resmiyete dökme kararı aldı. Kendilerine gösterilen destek ve sevgiden de büyük mutluluk duydular" dedi.

Önceki iki evliliğinin biri 55 saat sür**müştü**

Britey Spears ilk kez 2004 yılında çocukluk arkadaşı Jason Alexander ile Las Vegas'ta evlendi. Ancak bu evlilik yalnızca 55 saat sürdü.

https://www.instagram.com/p/CTvPcEJP\_2P/?utm\_source=ig\_embed

Spears ikinci evliliğini aynı yıl dansçı Kevin Federline ile yaptı. 2007 yılında ayrılan çiftin iki çocuğu bulunuyor.

39 yaşındaki Spears, iki kez babasını vasilikten uzaklaştırmaya çalışmış ve onun "vasiliği istismarla" suçlanması çağrısında bulunmuştu.

Britney Spears; kendisine ilaç verildiğini, zorla sahneye çıkmasının istendiğini ve çocuk sahibi olmasının engellendiğini öne sürmüştü.

Jamie Spears ise suçlamaları reddetmiş ve kızının durumunun kendisini kaygılandırdığını savunmuştu.

Şarkıcının hayranları ise #FreeBritney kampanyası başlatarak, Britney Spears'ın hayatı üzerinde söz söyleyebilme hakkına sahip olmasını talep etmişlerdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Bazı yorumlar insanın kanına dokunuyor!""Bazı yorumlar insanın kanına dokunuyor!"
PARTNER "Aramız düzelir diye Cem Yılmaz'ı izlemeye geldik" "Aramız düzelir diye Cem Yılmaz'ı izlemeye geldik"
Kökenleri Güney Amerika! Edirne'deki nehirleri istila ettilerKökenleri Güney Amerika! Edirne'deki nehirleri istila ettiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dehşet! Banyoda kanlar içinde bulundu: 'Not' detayı

Dehşet! Banyoda kanlar içinde bulundu: 'Not' detayı

Muharrem İnce: Millet İttifakı'nın Abdullah Gül üzerinde anlaşacaklarını duyuyorum

Muharrem İnce: Millet İttifakı'nın Abdullah Gül üzerinde anlaşacaklarını duyuyorum

Ünlü oyuncudan İhsan Hala'ya ziyaret! "Hızır elinden tutsun da..."

Ünlü oyuncudan İhsan Hala'ya ziyaret! "Hızır elinden tutsun da..."

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan: Ücretler artırılmazsa kamuda çalışma barışı bozulacak

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan: Ücretler artırılmazsa kamuda çalışma barışı bozulacak

Sahte yüzbaşıyı afallatan karşılaşma

Sahte yüzbaşıyı afallatan karşılaşma

VİP 1 fuhuş operasyonunda yeni detaylar

VİP 1 fuhuş operasyonunda yeni detaylar

İlginizi Çekebilir

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Erdoğan'dan öğretmenlere müjde! Tek tek açıkladı

Erdoğan'dan öğretmenlere müjde! Tek tek açıkladı

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

Flaş iddia: Aday çıkarsa AK Parti'yi zora sokacak

Flaş iddia: Aday çıkarsa AK Parti'yi zora sokacak

Vasiyet çiğnemişti! Hasretine dayanamadı: Bu ayrı bir sevda

Vasiyet çiğnemişti! Hasretine dayanamadı: Bu ayrı bir sevda

Kuzey Koreli genç, Güney Kore filmi izledi! Ülke affetmedi

Kuzey Koreli genç, Güney Kore filmi izledi! Ülke affetmedi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.