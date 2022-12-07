Britney Spears özgürlüğü için çabalayan hayranlarını pişman etti

Ünlü yıldızın kafa karıştıran paylaşımları arasında çıplak bir fotoğrafına yazdığı "Berbat olmayı severim" açıklaması ve aralarının kötü olduğu bilinen kız kardeşi Jamie Lynn Spears'tan övgüyle bahsettiği bir gönderi de yer alıyordu.

Spears'ın temsilcileri konuya dair bir açıklama yapmadı fakat The New York Post'a konuşan bir kaynak, ünlü şarkıcının önceden de olduğu gibi sosyal medyaya ara verdiğini ve "özgürlüğün tadını çıkardığını" söyledi. Aynı kaynak, Spears'ın sosyal medya paylaşımlarına yapılan yorumların abartılı olduğunu ekledi.

Pop yıldızı ağustos ve ekimde de hesabını dondurmuştu.

Öte yandan Spears hesabını kapatmadan kısa süre önce 13 yıl süren vesayetten kurtulması için Free Britney (Britney'e Özgürlük) hareketini başlatarak ona büyük destek veren hayranları da son paylaşımlardan endişelendiklerini dile getirdi.

Uzun yıllardır Spears hayranı olan 33 yaşındaki Lauren Mars şu ifadeleri kullandı:

"Son derece endişeliyim. Özgürlük, kontrol edilmeden hayatını nasıl yöneteceğini bilmeyen biri için çok tehlikeli olabilir. Bu açıdan daha dikkatli olmalıydık. Sonuçlarını düşünmeden sadece özgürlüğüne kavuşmasına odaklandık."



Spears'ın sosyal medya içeriklerinin çok rahatsız edici olduğunu belirten Mars, şunları dedi:

"Çok üzülüyorum. Hayranlarının da onu rahat bırakmasını istiyorsa sosyal medyadan uzaklaşmalı. Bunları paylaşmak hayranlarını üzmekten başka bir şeye yaramıyor."

Salı (6 Aralık) itibarıyla Spears'ın Instagram hesabı hâlâ kapalı olsa da Twitter ve TikTok hesapları aktif durumda.



