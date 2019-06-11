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Britney Spears: Paparazziler beni şişmanlatıyorn

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.06.2019 16:38 | Son Güncelleme

Britney Spears, paparazzilerin fotoğraflarını rötuşlayıp servis ettiklerini öne sürerek videolu paylaşımıyla iddiasını kanıtlamaya çalıştı.

Britney Spears: Paparazziler beni şişmanlatıyorn

Britney Spears, paparazzilerle ilgili komplo teorisini kanıtlamaya çalışıyor.

Şu sıralar Miami’de tatil yapan 37 yaşındaki ABD’li şarkıcı, paparazzilerin, kendisinin fotoğrafçıların çekip değiştirerek sattıklarına inanıyor.

Spears, iddiasını kanıtlamak için Instagram sayfasında vücut hatlarını gösteren videolu bir paylaşım yaptı. Ünlü şarkıcı, “Günaydın! Tekne turundan bir gün sonraki halim. Bugün dünden farklı görünüyor muyum?” diye sordu.

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Tekne turundan bir fotoğrafını da paylaşan Spears, fotoğrafın paparazziler tarafından kendisini daha kilolu göstermek için rötuşlandığını iddia etti.

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Spears, “İnsanlar her zaman ünlülerin aldatan fotoğraflar paylaştıklarını söylüyor ama hiç paparazzilerin fotoğrafları bozarak sattıklarını düşünmüyor. İşte bu aynı 17 saat içindeki iki farklı halim” dedi.

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