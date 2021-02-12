Britney Spears, servetini babasıyla birlikte yönetecek

Avukatı Samuel D. Ingham, Spears'in babasından "korktuğunu" ve artık servetini ve kariyerini kontrol etmesini istemediğini söylemişti.

Spears, babasının vasiliğini protesto etmek için iki yılı aşkın bir süredir canlı konser vermiyor.

Geçen Kasım'da görülen davada yargıç, Spears'ın servetinin babasıyla birlikte, Bessemer Vakfı adlı özel bir yediemin şirketi tarafından yönetilmesine hükmetmişti.

Jamie Spears'in avukatları ise Spears'ın babasının "çok iyi bir vasi olduğunu, şarkıcıyı borçtan kurtarıp 60 milyon dolar servete eriştirdiğini" söylüyor.

Vasilik, ABD'de fizik ve akıl sağlığından endişe duyulan ya da ileri yaştaki kişiler için getirilen bir hukuki düzenleme.

Vesayetle bir kişinin mali varlıkları ve/veya günlük yaşamı mahkemenin atayacağı bir kişinin denetimine bırakılıyor.

Sony, 'Britney Spears öldü' tweet'i için özür diledi

