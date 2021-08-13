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Britney Spears'ın babası, kızının vasiliğinden çekilmeyi kabul etti

13.08.2021 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Britney Spears'ın babası Jamie Spears, 13 yıl aradan sonra, şarkıcının vasiliğinden çekilmeyi kabul etti. 2008'de akıl sağlığı konusunda kaygı duyulmaya başlanmasından sonra Spears'ın kariyeri yasal vasilerinin eline geçmişti.

Britney Spears'ın babası, kızının vasiliğinden çekilmeyi kabul etti

Britney Spears'ın babası Jamie Spears, 13 yıl aradan sonra, şarkıcının vasiliğinden çekilmeyi kabul etti. 2008'de akıl sağlığı konusunda kaygı duyulmaya başlanmasından sonra, Britney Spears'ın kariyeri yasal vasilerinin eline geçmişti.

Mahkeme, Jamie Spears'a kızının serveti ve hayatının diğer alanlarını kontrol etme yetkisi vermişti.

Ancak Britney Spears daha sonra babasını vasilikten uzaklaştırmaya çalıştı ve "vasiliği istismarla" suçlanması çağrısında bulundu.

Jamie Spears ise suçlamaları sürekli reddetti ve kızının durumu konusunda kaygılı olduğunu savundu.

Şarkıcının hayranları #FreeBritney kampanyası başlatarak, şarkıcının kendi hayatı üzerinde söz söyleyebilme hakkına sahip olmasını talep etti.

Uzayıp giden yasal anlaşmazlık, bu yıl yayınlanan ve şarkıcının vesayeti konusundaki tartışmaları ele alan "Framing Britney Spears" adlı belgeselle yeniden dikkatleri çekti.

39 yaşındaki şarkıcı, daha sonra bir yargıca kendisine ilaç verildiğini, zorla sahneye çıkmasının istendiğini ve çocuk sahibi olmasının engellendiğini söyledi.

Spears'ın vesayeti, serveti ve mali işleri ve kendisi olmak üzere ikiye bölünmüştü.

Babası sağlık sorunları nedeniyle 2019'da kişisel vasi olmaktan vazgeçti ancak Britney Spears, geçen ay babasının servetini kontrol etmekten alıkonulması için başvuru yaptı. Ayrıca, babasının serveti üzerindeki vesayetinin son bulmaması halinde sahneye çıkmayacağını belirtti.

Baba Spears'ın avukatı bu başvuruya karşılık olarak, müvekkilinin vesayetten çekilmesi için "herhangi bir gerekçe olmadığını" savundu ancak "aralıksız meşru olmayan saldırıların hedefi haline geldiğini" belirtti.

Britney Spears'ın avukatı: Bu müvekkilim için büyük bir zafer

Britney Spears'ın avukatı Mathew Rosengart ise "Bu, Britney Spears için büyük bir zafer ve adalete doğru atılmış bir adım. Ancak Bayan Spears ve diğerlerine yönelik utanç verici ve menfur saldırılarından hayalkırıklığı duyuyoruz" dedi.

Rosengart, vesayet boyunca Spears'ın servetini yönetenlerin yaptıklarına dair soruşturmanın sürdüğünü de sözlerine ekledi.

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