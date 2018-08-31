Britney Spears'ın estetik doktorundan Türkiye'de ameliyat

İSTANBUL, (DHA)-BU yıl ilki gerçekleştirilen "Aestheticstanbul" dünyaca ünlü estetik cerrahlarını bir araya getirdi. Amerikalı ünlü şarkıcı Britney Spears'ın ameliyatını gerçekleştiren Dr. Luiz Toledo ve İtalya eski Başbakanı Silvio Berlusconi'nin doktoru Dr. Renato Calabria sempozyumda önemli ameliyatlara imza atmaya hazırlanıyor.

Estetik International ev sahipliğinde Mecidiyeköy’de yer alan Fairmont Quasar’da düzenlenen "Aestheticstanbul" sempozyumunun açılışı tıp öğrencileri ve estetik uzmanlarının katılımıyla gerçekleştirildi. Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Estetik International CEO'su Cenk Akın, "Uzun zamandır üzerinde çalıştığımız bir proje ile sizlerle birlikteyiz. Estetik dünyası için önemli bir adımı birlikte atıyoruz. Dünyanın dört bir yanından gelen alanında uzman doktorlarımızla birlikte dolu dolu 3 gün yaşayacağız" dedi. Akın'ın ardından Estetik Cerrahi Uzmanı Dr. Bülent Cihantimur ve Dr. Aris Sterodimas konuşmalarını gerçekleştirdi. Açılış sonrası üç ameliyathanede üç farklı operasyon yapıldı.